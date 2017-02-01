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Бизнес-школа SRC

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Бизнес-школа SRC

На сайте src-master.ru предоставлена Бизнес-школа SRC, которая предоставляет различные профессиональные тренинги, курсы, семинары по самым актуальным направлениям. Эти занятия проводятся в Москве. Руководят тренингами ведущие специалисты в сфере бучения персонала.

Свою основную деятельность business school с успехом осуществляет с 1999 года. За более чем семнадцать лет они смогли обучить 9393 компании. Занятия проводятся в полном соответствии с основными принципами программ современных бизнес-школ, которые направлены на качественный и оперативный результат.

В чём может быть польза данных тренингов?

  • По десяти актуальным направлениям здесь проводятся открытые семинары и тренинги – двести тридцать программ в год.
  • Не только в Москве, но и во многих регионах Российской Федерации, в том числе и в странах СНГ проводятся корпоративные тренинги и семинары. Для этого нужно оформить заявку на разрабатывание индивидуальной программы тренинга, которая бедет полностью адаптирована под задачи заказчика.
  • Сто тридцать пять авторов данной бизнес-школы проводят индивидуальные консультации по интересующим их темам.
  • Курсы повышения квалификации;
  • Продукты для дистанционного обучения;
  • Электронные курсы и различные мультимедийные программы;
  • Онлайн конструкторы, симуляторы и прочее. То есть, клиенты сами могут создавать для себя игровые курсы.

Данная бизнес-школа SRC предлагает семинары и тренинги в Москве по различным десяти направлениям, к которым относятся следующие:

  • Маркетинг, Реклама, PR;
  • Розничная торговля;
  • Управление персоналом;
  • Финансовый менеджмент;
  • Личная эффективность руководителя;
  • Продажа, сбыт;
  • Менеджмент организации;
  • Логистика;
  • Бухгалтерский учёт;
  • Безопасность бизнеса.

В данной бизнес-школе сотрудничают с 135 ведущими преподавателями, к которым относятся следующие категории:

  • Специалисты-практики, которые стали работать в данной школе после десяти-пятнадцати лет успешной работы во многих специализированных компаниях. И на тренингах и семинарах они и делятся своим опытом.
  • Тренеры-психологи. Они не только прекрасные методисты, но и ораторы. Поэтому доступно и понятно всё разъясняют обучающимся.
  • Консультанты. В прошлом они работали в реальном секторе экономике, а сейчас – в консалтинговом.