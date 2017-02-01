Бизнес-школа SRC

На сайте src-master.ru предоставлена Бизнес-школа SRC, которая предоставляет различные профессиональные тренинги, курсы, семинары по самым актуальным направлениям. Эти занятия проводятся в Москве. Руководят тренингами ведущие специалисты в сфере бучения персонала.

Свою основную деятельность business school с успехом осуществляет с 1999 года. За более чем семнадцать лет они смогли обучить 9393 компании. Занятия проводятся в полном соответствии с основными принципами программ современных бизнес-школ, которые направлены на качественный и оперативный результат.

В чём может быть польза данных тренингов?

По десяти актуальным направлениям здесь проводятся открытые семинары и тренинги – двести тридцать программ в год.

Не только в Москве, но и во многих регионах Российской Федерации, в том числе и в странах СНГ проводятся корпоративные тренинги и семинары. Для этого нужно оформить заявку на разрабатывание индивидуальной программы тренинга, которая бедет полностью адаптирована под задачи заказчика.

Сто тридцать пять авторов данной бизнес-школы проводят индивидуальные консультации по интересующим их темам.

Курсы повышения квалификации;

Продукты для дистанционного обучения;

Электронные курсы и различные мультимедийные программы;

Онлайн конструкторы, симуляторы и прочее. То есть, клиенты сами могут создавать для себя игровые курсы.

Данная бизнес-школа SRC предлагает семинары и тренинги в Москве по различным десяти направлениям, к которым относятся следующие:

Маркетинг, Реклама, PR;

Розничная торговля;

Управление персоналом;

Финансовый менеджмент;

Личная эффективность руководителя;

Продажа, сбыт;

Менеджмент организации;

Логистика;

Бухгалтерский учёт;

Безопасность бизнеса.

В данной бизнес-школе сотрудничают с 135 ведущими преподавателями, к которым относятся следующие категории: