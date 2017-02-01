Военная ипотека

В 2005 году появилось новое понятие в ипотечной системе – военная ипотека. Она призвана обеспечить жильём военнослужащих по накопительно-ипотечной системе.

Первоначально всё проходило экспериментальным путём, однако, государство уже в ту пору стало зачислять на личные счета военнослужащих накопительные взносы в полном соответствии с их такими размерами, определявшихся в установленном законодательстве о федеральном бюджете.

На первых порах размер военной ипотеки и суммы взноса не были большими, а с годами они стали возрастать. Эти параметры ежегодно пересматривались. Помимо всего, накопительные взносы, которые начисляют военнослужащим, принимают участие в инвестиционной деятельности. Это значит, что кроме начислений, которые производятся каждый год, счёт участника системы, также возрастает, и благодаря доходу от инвестиций. Данный доход поступает на именной счёт накопительно-ипотечной системы каждый квартал. В среднем, доходность составляет от тринадцати до пятнадцати процентов годовых. И соответственно, накопления по ипотеке для военнослужащих постепенно прирастают значительными дивидендами.

Военная ипотека Ростов предоставляет оптимальную возможность для каждого гражданина которые поступили на военную службу. Через три года или позднее, после включения в систему и впоследствии направить финансовые средства, которые накопились на их именном счете для приобретения недвижимого объекта, который им наиболее понравился.

Для того, чтобы приобрести квартиру по военной ипотеке, обращаться нужно далеко не в каждый банк, а только в те финансовые учреждения, которые являются партнёрами Росвоенипотеки официально.

В настоящее время военная ипотека открывает перед военнослужащими прекрасные перспективы покупки собственной недвижимости не только на вторичном рынке жилья, но и на первичном – в новостройках на долевом участии. Кроме того, по данному виду ипотеки, военнослужащие могут приобрести для себя и жилой дом на земельном участке.

Также, стоит отметить, что накопительные взносы по военной ипотеке могут быть выплачены военнослужащим при увольнении, с правом их использования.