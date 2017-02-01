Услуги автопроката в Крыму

Мы предлагаем наиболее выгодные тарифы аренды автомобилей в республике Крым. С каждым годом сюда приезжают отдыхать все больше и больше людей, поэтому данная услуга становится более востребованной. Конечно, можно ездить и на общественном транспорте, однако комфортнее путешествовать на машине взятой в прокат.

Благодаря тому, что наша кампания уже давно работает, мы предлагаем различные варианты аренды автомобиля. Более того, Вы можете самостоятельно выбрать интересующие Вас опции: Наличие детского кресла, навигатора, холодильника, и так далее.

В наши услуги также включен самостоятельный подбор стоимости аренды. Вам будет предоставлена полноценная страховка, масса различных бонусов, оптимальные цены. Все эти акции действуют у нас по всей Республике Крым. Но это не все, чем мы можем вас порадовать. Наш большой автопарк имеет автомобили, как отечественного производства, так и зарубежного.

Вы всегда сможете выбрать именно ту модель авто, которая вам больше всего нравится. Несмотря на большое количество машин, мы всегда следим за их состоянием и исправностью. Наш огромный автопарк – это наша гордость! Надеемся, что вы также по достоинству оцените работу компетентных водителей, работающих у нас и имеющих немалый опыт за плечами. Они прекрасно знают все дороги Крыма.

Кроме услуг по аренде легковых авто в Симферополе, Севастополе и Ялте, в нашем автопарке имеются комфортабельные микроавтобусы. Наши услуги предоставляются круглосуточно, поэтому обращайтесь в любое время. Бронируя автомобиль, через наш официальный сайт, Вы можете рассчитывать на большие скидки. Вам не нужно переживать за состояние транспортного средства все наши автомобили регулярно проходят техосмотр, поэтому и находятся в безупречной исправности.

Заказывая автотранспорт, Вы сами выбираете сроки его использования. Машины можно заказать, как с водителем, так и без него. Стоимость услуги зависит от трех основных факторов, это марка автомобиля, дополнительные опции и срок его аренды.

Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество с клиентами оставляло о нас только хорошие воспоминания. После подачи заявки вам не нужно будет долго ждать, наши сотрудники быстро ее рассмотрят и предоставят автомобиль в любое указанное место. При возникновении у вас каких-либо вопросов, наши консультанты с радостью ответят на любой из них.