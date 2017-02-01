Подшипники в СПб

В настоящее время многим потребителям в Санкт-Петербурге необходимо приобрести для определенных целей подшипники. Однако не каждый из них имеет понятие о том, где можно купить качественные надёжные подшипники.

Например, компания «Podshipnik-shop». Она является проверенной, и поэтому обратиться к ней - является очень правильным выбором. Она предлагает подшипники не только от отечественных, но и зарубежных производителей. Каждое из предлагаемых изделий отличается высокой надежностью.

В широкий ассортимент данной компании входят разнообразные роликовые и шариковые подшипники, различающиеся по диаметрам, а также, можно встретить и шарнирные подшипники, которые используют во многих отраслях промышленности.

Данная компания «Podshipnik-shop» в настоящее время занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке страны. она сотрудничает практически, с каждыми заводами- производителями подшипников из трех стран – России, Украины, Белоруссии. Компания «Podshipnik-shop» поставляет товары в оперативные сроки. Кроме того, на складах компании всегда имеются различные модели шариковых и роликовых подшипников, в том числе и его запчасти - соответственно ролики и шарики.

Вся производимая продукция обладает сертификатами от производителя, отличается надежностью и высоким уровнем качества. Если заказываемые изделия на складе отсутствую, то в течение трёх рабочих дней их могут доставить.

Продажа подшипников в данной компании осуществляется оптом и в розницу. Кроме Санкт-Петербурга, продукция поставляется в Москву и в иные города Российской Федерации. Но перед этим предупреждают заказчиков, что доставка платная и предварительно оговаривается. Стоимость доставки не фиксирована - она зависит от объема заказа и срочности доставки.

Компания «Podshipnik-shop»предоставляет своим потенциальным заказчикам, например, подшипники фирмы SKF. Желающие приобрести их, могут сделать это перейдя на сайт podshipnik-shop.ru, либо связаться с менеджерами данной компании по предоставленным контактным данным. Также на этом сайте можно ознакомиться с правилами выбора и применения подшипников.