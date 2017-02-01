Виниры на зубы: преимущества и недостатки

Одним из популярных методов восстановления зубов в современной стоматологии является установка виниров. Они представляют собой микропротезы в виде накладок на зубы, изготовленные индивидуально для каждого клиента, которые придают зубам эстетичный, безупречный внешний вид. Виниры устанавливаются на лицевую часть зуба, захватывая его режущий край, и скрывают все дефекты собственных зубов.

Данная технология в стоматологической эстетике стала очень популярной среди клиентов, которые желают создать свою голливудскую, сияющую улыбку. Виниры обладают многими преимуществами:

Естественный внешний вид. Накладки изготавливаются по индивидуальным слепкам пациента, а по своей структуре идентичны зубной эмали. Виниры обладают также естественным цветом, не преломляют цветовой фон при изменении освещения, выглядят максимально натурально

Долговечность. Виниры служат не менее 10 лет, а при соблюдении всех рекомендаций и надлежащем уходе сохранятся и до 20 лет

Не подвержены окрашиванию. Благодаря использованию качественных материалов, накладки сохраняют устойчивость к окрашиванию от любых пищевых красителей, на них не скапливается налет

Максимальное сохранение натуральных зубов. Обтачивание зубов при установке виниров производится по минимуму

Непревзойденная улыбка, уверенность в себе, повышение собственной самооценки

К отрицательным моментам виниров можно отнести необходимость тщательного ухода за ними для предотвращения сколов и трещин, а также высокую стоимость данного вида протезирования. Кроме того, обточка натуральных зубов, хоть и минимальная, делает данный процесс необратимым, поэтому, решившись на виниры, стоит понимать, что вернуть первоначальное состояние зубов в дальнейшем будет невозможно.

Противопоказания к установке виниров

Киевская стоматология ПС «Ласка» предоставляет широкий спектр услуг по лечению, восстановлению, протезированию зубов. На сайте клиники http://pslaska.kiev.ua/vaniry/ представлена полная информация об установке виниров и прочих видах работ по созданию здоровой и красивой улыбки.

Виниры на зубы способны придать им сияющий, идеальный внешний вид, но, как и все медицинские манипуляции, имеют некоторые противопоказания. Основными из них является отсутствие одного или нескольких жевательных зубов, деформация прикуса, занятие видами спорта, при которых повышен риск травмирования челюсти (боевые искусства, бокс и т.д.). Виниры нельзя ставить на зубы, которые запломбированы больше, чем на 50% или имеют значительный объем разрушения.

При наличии противопоказаний, не стоит отказываться от красивой улыбки, а можно обратиться к другим видам протезирования и восстановления зубов.