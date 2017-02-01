- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Компания «Вольтаж»
На сайте voltag.ru более подробно предоставлена компания «Вольтаж» в России, специализирующаяся на поставке автозапчастей от зарубежных производителей. Продажу различных насосов, генераторов, стартеров, подшипников и прочих комплектующих, не только в розницу, но и оптом.
Помимо запчастей для автомобилей, данная компания предлагает детали ещё и для мотоциклов, скутеров, спецтехники и прочих разновидностей транспорта. Свою основную деятельность они осуществляют на протяжении более двадцати лет. И за это время они смогли развить обширную дилерскую сеть во многих городах Российской Федерации, к которым относятся не только Москва и Санкт-Петербург, но и в Калининграде, Екатеринбурге и прочих. Более того, свои филиалы они открыли и в Украине, Белоруссии и Казахстане.
Помимо продажи запчастей, в Москве и Московской области они открыли ещё и несколько мастерских, в которых предоставляют ремонтные услуги с применением современных технологий.
Среди постоянных клиентов данной компании есть не только частные лица, но и крупные компании. И их количество далеко не маленькое, и это, безусловно, связано с тем, что компания «Вольтаж» соблюдает интересы своих заказчиков, предоставляя им услуги высшего качества. Более того, стоимость предоставляемых услуг вовсе не высокая.
Для своих партнёров они предлагают следующие меры для успешного и быстрого открытия бизнеса:
- Грамотные и доступные консультации от профессионалов;
- Обучение персонала;
- Огромное многообразие товаров, которое постоянно пополняется и обновляется;
- Помощь при открытии собственного бизнеса не только связанного с продажами, но и оказанием ремонтных услуг;
- Скидки и различные акции, бонусы;
Оперативная доставка не только по всей территории РФ, но и странам СНГ.
А для своих потенциальных заказчиков данная компания предоставляет следующие преимущества:
- Продукция, отличающаяся надёжность, высоким качеством и износостойкостью.
- Приемлемая стоимость;
- Доставка в короткие сроки по России и странам СНГ;
- Гарантия на всю предлагаемую продукцию;
- Оплата любым удобным способом.
Чтобы заказать необходимый товар в данной компании, нужно связаться с их менеджерами, оставив свои контактные данные. Далее – они свяжутся с потенциальным заказчиком и обговорят все детали покупки, оплаты и доставки.