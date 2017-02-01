Компания «Вольтаж»

На сайте voltag.ru более подробно предоставлена компания «Вольтаж» в России, специализирующаяся на поставке автозапчастей от зарубежных производителей. Продажу различных насосов, генераторов, стартеров, подшипников и прочих комплектующих, не только в розницу, но и оптом.

Помимо запчастей для автомобилей, данная компания предлагает детали ещё и для мотоциклов, скутеров, спецтехники и прочих разновидностей транспорта. Свою основную деятельность они осуществляют на протяжении более двадцати лет. И за это время они смогли развить обширную дилерскую сеть во многих городах Российской Федерации, к которым относятся не только Москва и Санкт-Петербург, но и в Калининграде, Екатеринбурге и прочих. Более того, свои филиалы они открыли и в Украине, Белоруссии и Казахстане.

Помимо продажи запчастей, в Москве и Московской области они открыли ещё и несколько мастерских, в которых предоставляют ремонтные услуги с применением современных технологий.

Среди постоянных клиентов данной компании есть не только частные лица, но и крупные компании. И их количество далеко не маленькое, и это, безусловно, связано с тем, что компания «Вольтаж» соблюдает интересы своих заказчиков, предоставляя им услуги высшего качества. Более того, стоимость предоставляемых услуг вовсе не высокая.

Для своих партнёров они предлагают следующие меры для успешного и быстрого открытия бизнеса:

Грамотные и доступные консультации от профессионалов;

Обучение персонала;

Огромное многообразие товаров, которое постоянно пополняется и обновляется;

Помощь при открытии собственного бизнеса не только связанного с продажами, но и оказанием ремонтных услуг;

Скидки и различные акции, бонусы;

Оперативная доставка не только по всей территории РФ, но и странам СНГ.

А для своих потенциальных заказчиков данная компания предоставляет следующие преимущества:

Продукция, отличающаяся надёжность, высоким качеством и износостойкостью.

Приемлемая стоимость;

Доставка в короткие сроки по России и странам СНГ;

Гарантия на всю предлагаемую продукцию;

Оплата любым удобным способом.

Чтобы заказать необходимый товар в данной компании, нужно связаться с их менеджерами, оставив свои контактные данные. Далее – они свяжутся с потенциальным заказчиком и обговорят все детали покупки, оплаты и доставки.