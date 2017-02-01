1С в облаке

На сегодняшний день электронный документооборот значительно позволяет значительно упростить работу бухгалтера. Кроме того, данный документооборот значительно повышает работоспособность всего бухгалтерского отдела какой-либо организации.

В настоящее время облачные технологии очень развитые, и благодаря им многим удалось оптимально упростить работу с бухгалтерскими приложениями. И здесь речь идет об 1С. Данная программа 1С предоставляется в режиме онлайн, и таким образом повышает безопасность конфиденциальных данных. Работа с данными программы 1С в облаке абсолютно такая же, как и локальная, установленная на рабочем компьютере.

Однако, сама программа 1С и базы данных располагаются на других серверах дата-центра, который предоставляет этот хостинг. Для того, чтобы зайти на сервер в режиме онлайн, необходимо подключиться к нему, с применением данных, которые получены у сервис провайдера.

1С облако какой-либо организации устанавливается на четырёх странах - в Украине, Германии, Голландии и США. Выбор страны зависит от цены размещения и степени безопасности персональных данных.

Однако, не стоит забывать о том, что техническая надежность и степень защиты личных данных в этих странах одинаковая. Разница только в правовом поле. Программа 1С в облакевовсе не требует приобретения дорогого оборудования, поддержки и модернизации. Этим занимается инженеры фирмы, которые предоставляют данный хостинг.

Помимо этого, для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих серверов в офисе необходимо только резервное питание и подключения к интернету. В том случае, если сервер выйдет из строя - база данных полностью не потеряется, поскольку в резерве имеются копии. Для них необходимо отдельное хранилище. Само копирование происходит автоматически, если его предварительно организовать. Резервные копии являются независимыми и не связанные с основным хранилищем.

Подключаться к данному 1С серверу можно круглосуточно из любого места, где есть доступ к интернету. Не обязательно наличие персонального компьютера. Вполне подойдет для этого любой гаджет, в том числе и смартфон. Всё дело в том, что данная программа 1 С облако можно масштабировать в любом случае.