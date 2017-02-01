Отдых на Кипре – безопасный отпуск

Лето не за горами и уже пора подумать о том, где можно провести отпуск так, чтобы и отдохнуть хорошо, набравшись новых впечатлений, и в тоже время не бояться терактов и природных катаклизмов, о которых каждый день говорят с экранов телевизоров. Одним из таких мест вполне может стать Кипр.

Этот удивительный остров Средиземноморья - один из самых безопасных курортов Европы. Здесь очень низкий уровень преступности.

На Кипре самый высокий доход на душу населения среди стран Европы. В этой стране с уважением относятся к семейным ценностям и православной религии.

От древнего острова так и веет тайнами греческих мифов и легенд. Море очень теплое, окруженное благоустроенными пляжами и красивыми горами. Так и кажется, что оказался в раю. Лето здесь жаркое и длинное. Курортный сезон начинается в мае, а заканчивается в октябре. Большинство туристов приезжают в августе и сентябре, когда дома уже почти осень, а здесь продолжается великолепное лето.

Кипр относится к территории Азии, но является государством Евросоюза. Остров не слишком большой и его вполне можно самостоятельно обследовать, взяв на прокат машину.

Выбор пляжей очень большой. Они все песчаные с высоким уровнем сервиса.

Приехать на Кипр можно не только летом. С января сюда приезжают любители горных лыж. Для спортсменов оборудованы два курорта с магазинами и ресторанами. Радостное, праздничное настроение обеспечено всем приезжим гостям.

Кроме красивых пейзажей, Кипр привлекает своими достопримечательностями. В столице Никосии находится Археологический музей, где представлены самые древние экспонаты, начиная со времени неолита. А чтобы вы не отвлекались на поиски гостиницы или виллы, сайт http://vipresident.com/turism_na_severnom_kipre собрал всю необходимую информацию о сдаваемой недвижимости.

В курортном городе Пафосе туристы могут посетить Музей Византии, дома Диониса и Тесея.

Недалеко от столицы находится ферма по разведению страусов, где можно посмотреть и потрогать маленьких страусят, попробовать омлет из яиц страуса, прокатиться на маленьком поезде, осматривая окрестности.

Голодным на Кипре не останется никто. Большой выбор блюд из мяса, рыбы, морепродуктов и овощей ждет гостей, приезжающих на остров. Изобилие фруктов поражает воображение. Остров славится собственным сыром огромного количества сортов. В ресторанах можно заказать и привычные для Европы блюда. Великолепное вино из собственных виноградников – особая гордость местных жителей.

Отпуск на Кипре – это не просто отдых, а незабываемое приключение. Эта страна может предложить очень много:



Пляжный спокойный отдых. Интересные экскурсии. Романтические прогулки.

Здесь каждый найдет все, что хочет, и обязательно будет мечтать когда-нибудь, вернуться на гостеприимный остров вновь.