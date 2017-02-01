Zune для Windows Phone

В настоящее время, практически нет ни одного взрослого человека, который не знает о том, что представляет собой iTunes. Данный сервис от Apple уже на протяжении немалого количества времени известен не только его пользоваться, но и тем, кто применяет систему Windows для телефонов, а также любителям Android устройств.

Данное приложение является универсальным, и предоставляет возможность синхронизирования мультимедийных данных, чтобы сохранить их не только на персональных компьютерах, но и на остальных видах гаджетов, к которым относятся iPhone, iPod, iPad. Скачать приложение можно на сайте https://windows-phone.su/instructions/for-phones/864-zune-dlya-windows-phone.html.

Безусловно, для компании Microsoft является необходимым успешное проведение конкурентной борьбы со своими соперниками в сфере высоких технологий и гаджетов. Нет сомнений в том, что большинство Windows смартфонов во всём мире по количеству не превосходят iPhone от Apple. Их доля на много меньше на мировом рынке.

Однако данная компания старается их обогнать, и поэтому предоставляет своим потенциальным пользователям полноценную и высококачественную поддержку. И поэтому пытаются сделать так, чтобы популярные приложения были доступны даже пользователям смартфонов. Поэтому компания сумела разработать свой личный iTunes, который бы был аналогичен приложению от Apple.

Данное приложение называется Zune, и оно представляет собой аналог для системы Windows. Он предлагается для установки в таких мобильных операционных системах, как Windows Phone 7, 8, 10.

Данное приложение предоставляет возможность собрать, группировать, а также, синхронизировать различные медиафайлы на своих смартфонах или иных гаджетах. Более того, в данном приложении предоставляется возможность их группировать по определённым типам, к которым относятся: фотографии, видеозаписи, аудиозаписи и прочие медиафайлы.

Кроме того, установив данное программное приложение на персональном компьютере и на смартфоне или гаджете, у пользователей будет возможность без особых проблем переносить необходимые медиафайлы со смартфона на компьютер и наоборот. И таким образом становится возможно создать общую библиотеку.