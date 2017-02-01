Эндометриоз

Эндометриоз представляет собой доброкачественный процесс в женском организме, который связан с разрастанием тканей половых органов.

Всем женщинам известно о том, что внутренние ткани очень чувствительны к гормональному воздействию, которые происходят каждый месяц. Поэтому иногда происходит кровотечение из них, как и из основной ткани. Если кровотечения бывают очень маленькими - их называют микро кровотечениями, и они связаны с воспалительными реакциями и с такими изменениями, как образования рубцов и прочего, что вызывает клиническую картину развития степени эндометриоза.

Данное заболевание может быть выражено болями месячных циклов, а также нарушениями этих циклов, в том числе и болях при интимной близости, и даже бесплодию.

Согласно статистическим данным, не больше десяти процентов женщин подвергаются данному заболеванию. Если посмотреть нескольких бесплодных женщин, то можно выяснить что более двадцати процентов из них подвержены эндометриозу.

Безусловно, данное заболевание подвергается лечению. Однако, только хирургическим методом. В этом случае можно полностью ликвидировать очаг заболевания. Опытные хирурги профессионалы могут провести данные операции эндоскопическим методом, и поэтому риск получения травмы тканей и того что очаг распространится - очень низкий. В последнее время практикуют ликвидирование очага не только методом эндоскопии или лапароскопии, но и ультразвуком.

В каких случаях рекомендуется хирургическое лечение эндометриоза? Только, если это посоветует профессиональный врач-гинеколог. Следует иметь в виду, что если данным заболеванием страдает женщина молодого возраста, то нужно постараться, чтобы репродуктивная функция сохранилась. То есть, последствия данного заболевания не приводили к бесплодию.

Кроме того, при эндометриозе вполне возможно забеременеть. Всё зависит от того насколько тяжело проходит данное заболевание. Однако многие женщины в последнее время предпочитают медикаментозное лечение, для снижение болей при цикле или интиме, например. Это крайне неразумно, поскольку, через определенное количество времени возможно возобновление болей.