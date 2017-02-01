Светодиодные люстры

В настоящее время светодиодными люстрами никого не удивить, несмотря на то, что появились они в быту сравнительно недавно. И за столь короткий срок им удалось не только обрести популярность и актуальность, но и заменить традиционные лампочки накаливания.

Их в основном, применяют те владельцы помещений, которые предпочитают оригинальные эффекты в интерьере. Дело в том, что данные светодиодные осветительные приборы могут в помещениях предоставлять следующее:

Создавать эффект бриллиантовой россыпи;

Распространять по помещению мягкий свет, напоминающий солнечный или лунный.

Излучать оттенки разных цветов – розового, фиолетового, синего и прочей цветовой гаммой. Данные светильники обладают обширной палитрой.

Создавать эффект искрящегося дождика.

Выше перечисленные – вовсе не являются основными преимуществами светодиодных осветительных приборов. Данный тип люстр обладает, в основном, следующими преимуществами: