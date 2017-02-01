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Светодиодные люстры

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Светодиодные люстры

В настоящее время светодиодными люстрами никого не удивить, несмотря на то, что появились они в быту сравнительно недавно. И за столь короткий срок им удалось не только обрести популярность и актуальность, но и заменить традиционные лампочки накаливания.

Их в основном, применяют те владельцы помещений, которые предпочитают оригинальные эффекты в интерьере. Дело в том, что данные светодиодные осветительные приборы могут в помещениях предоставлять следующее:

  • Создавать эффект бриллиантовой россыпи;
  • Распространять по помещению мягкий свет, напоминающий солнечный или лунный.
  • Излучать оттенки разных цветов – розового, фиолетового, синего и прочей цветовой гаммой. Данные светильники обладают обширной палитрой.
  • Создавать эффект искрящегося дождика.

Выше перечисленные – вовсе не являются основными преимуществами светодиодных осветительных приборов. Данный тип люстр обладает, в основном, следующими преимуществами:

  • Отличаются оригинальным, презентабельным внешним видом, предоставляющий выше названные возможности;
  • Специалисты гарантируют срок их службы на протяжении двадцати пяти лет. Однако, посколькусветодиодные люстры появились на отечественных рынках сравнительно недавно – то данное преимущество пока не было установлено.
  • Энергоэффективность. Благодаря данному преимуществу светодиодных светильников, можно существенно сократить расходы на электроэнергию – до семидесяти процентов.
  • Долгий срок службы. Специалисты утверждают, что работать данные электроприборы могут беспрерывно на протяжении пятидесяти тысяч часов. Поэтому и нет никакой необходимости в частой замене лампочек – вкрутили один раз – и на несколько лет можно забыть о покупке новых.
  • Экологическая безопасность. В состав светодиодных светильников не входит ртуть. И поэтому, в отличие от классических лампочек накаливания, они являются вполне безопасными для здоровья окружающих.
  • Светодиодные люстры обладают монолитными корпусами, благодаря которым обеспечивается их высокий уровень прочности.
  • Идеально подходят для любого интерьера – не только в стиле модерн или минимализма, но и классического. И устанавливать их можно не только в спальне или гостиной, но и в коридоре, на кухне и даже в личном кабинете и офисном помещении. Дизайнеры советуют вместе с люстрой купить бра.                                    
  • Благодаря отсутствию мерцания, глаза не напрягаются, и не устают.