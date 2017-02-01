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Выбираем удобный, вместительный и красивый чемодан для поездок
Каждый из нас хоть когда-то уезжал в отпуск, переезжал в другой город или просто менял квартиру. Куда пакуются вещи при этих процедурах? Чаще всего - в чемодан.
И очень неприятно обнаружить в последний момент, что чемодан просто не вмещает в себя все предметы, нужные на отдыхе или на новой квартире.
Как выбрать такой чемодан, чтобы и вещи в него помещались без усилий, и сам он был прочным, удобным и красивым?
Конечно, первым делом оцените его объем. Если вы предпочитаете обходиться базовым минимумом вещей, а прочие мелочи покупать по прибытию на место, сгодится обычная дорожная сумка. Но не все могут себе позволить "прикупить” аксессуары или одежду на новом месте. В таком случае понадобится чемодан объемом не меньше 30 литров.
Следующий нюанс - это материал чемодана. Очень востребованы пластмассовые чемоданы за счет своей легкости, богатства цветовых гамм и практичности. Но при сильном ударе об пол корпус чемодана может дать трещину.
Тканевые чемоданы, напротив, ударопрочные. Они не менее вместительны, но могут промокать, если вдруг вы попали под дождь в аэропорту или на вокзале.
Если выбираете чемодан, который можно катить по полу, отдавайте предпочтение тем моделям, которые имеют силиконовые колеса - они не шумят при передвижении чемодана. Совсем отлично, если колесики будут убираться в пазы, чтобы не пачкать ни себя, ни одежду и обувь соседей.
Ручка чемодана тоже имеет значение. Телескопические ручки легко выдвигаются, но очень быстро выходят из строя. Ручка - "петля”, если она хорошо пришита, куда надежнее.
Что касается молний на чемодане, лучше выбирайте молнии из пластика - они ломаются и "заедают” реже, чем металлические.
Отличное решение для тех, кто беспокоится за свои вещи в дороге - чемодан с кодовым замком. Если же вы боитесь в самый ответственный момент позабыть код, покупайте чемодан с обычным замком.
И последнее - выбирайте чемодан не только по вместительности и удобству использования, но и по расцветке. Чтобы быстро отыскать свою поклажу по прилету, купите чемодан с необычным принтом или яркого цвета. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.