Судебная экспертиза: юридические стороны вопроса

Специалисты по гражданскому и уголовному праву давно знакомы с процедурами различных оценок. Так, судебная экспертиза – это обязательный этап расследования того или иного дела. Она назначается в том случае, когда суд и представители обеих сторон не имеют достаточно знаний, опыта и навыков для анализа сложившейся ситуации. Поэтому детальная экспертиза – это единственный способ ответить на проблемные вопросы и рассмотреть дело «со всех сторон».

Совет первый

Если вы первый раз слышите о судебных исследованиях, обратите внимание на Федеральный Закон № 73. В статье 9 описываются права и обязанности, а также возможности государственных экспертных органов, специализирующихся на судебных расследованиях.

Важно знать, что эта экспертиза является процессуальной процедурой, состоящей из таких этапов:

проведение первичного исследования дела;

формирование экспертной комиссии по основным и смежным вопросам;

привлечение специалистов из области искусства, культуры, ремесел, науки и техники для более глубокой трактовки непонятных фактов и тематик – независимая техническая экспертиза;

анализ полученной информации судьей и органами дознания.

Совет второй

Не всегда судебные экспертизы назначаются в зале судебного заседания. О переносе судебного дела в другое помещение обязательно уведомляют обе стороны. Более подробную информацию можно найти в статье 83 Гражданского процессуального кодекса.

Совет третий

Одной их сторон могут отказать в проведении подобной экспертизы, а также дополнительных исследований. Например, цель экологической экспертизы не всегда совпадает с запросами представителей судебных органов. При желании суд может отклонить запрос на ее проведение или уже готовое заключение, если в гражданском деле достаточно объективных материалов.