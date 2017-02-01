Ремонт санузла

Ремонт в квартире санузла является минимальной стройкой. Ведь здесь задействованы все ремонтные и строительные работы, которые осуществляются в помещении. Речь идет об уборке старых элементов, монтировании новых видов сантехники, отделочных работах помещения, проводке. Следует заметить, что отделочный процесс санузла является достаточно сложным делом. Если будут присутствовать хоть какие – то ошибки во время установки сантехники и электрики, то это в будущем выльется в довольно серьезные проблемы. Таким образом, чтобы в ванной был отличный интерьер, следует знать, согласно какой последовательности будет осуществляться ремонт.

Санузлом называют место в квартире, где должны проводиться санитарные и гигиенические процедуры. В каждой квартире должна быть душевая, уборная, ванная. Кроме того, возможны совмещенные и раздельные санитарные узлы. В современное время возникает множество стандартов комфорта, поэтому люди начали делать из санузла настоящий комплекс. Здесь размещается нужная сантехника, мебель, разнообразные приборы, атрибуты. Когда хозяева квартиры делают собственными руками ремонт санузла, то они это осуществляют согласно проекту, учитывая вкусы и дизайн. В основном, предпочтения выбора сантехники у большинства людей складываются из стоимости изделия. Но как выбрать именно то что нужно и хорошего качества можно прочитать в этой статье.

Ремонт санузла может быть косметический, где проводятся отделочные работы. В основном в таком случае меняют только унитаз. В процессе такого ремонта люди обновляют интерьер, при этом стараются сильно не тратиться. Это происходит в том, случае, если состояние помещения удовлетворительное. Данный ремонт люди делают своими руками, где укладывается плитка на пол, красятся плинтуса, двери, стены, трубы. Кроме того, косметический ремонт делают, когда плохо были сделаны отделочные работы и нужна доработка.

При капитальном ремонте санузел перестраивается полностью, меняются трубы и сантехника. Такие работы выполняются, когда решили объединять туалет с ванной, если необходимо избавиться от следствий протеканий, если необходимо полностью заменить приборы сантехники. Сначала удаляются все старые приборы, покрытия, трубы. Проводится гидроизоляция помещения. Далее устанавливаются трубы, проверяют электропроводку. Затем осуществляются отделочные работы, устанавливается сантехника и двери. Очень часто люди начали в санузле делать теплый пол. Это добавляет комфорта, улучшается микроклимат. Но чтобы установить такую технологию, необходимо серьезно отнестись к его расположению и подключению.