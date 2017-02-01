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GALORE в Киеве
На сайте https://galore.com.ua представлен магазин канцтоваров GALORE, который предлагает своим потенциальным покупателям немалое количество канцелярских товаров в Украине. Он способен быстро и качественно обеспечить любое предприятие всем необходимым.
Благодаря сотрудничеству с ними становится возможным доступ к универсальному складу товаров, для удовлетворения любой потребности современного офисного помещения.
Они работают с ведущими производителями и операторами рынка без посредников, и поэтому цены на предлагаемые товары устанавливают вполне доступные для каждой категории потребителей.
К предлагаемому ассортименту канцтоваров данного интернет-магазина относятся следующие:
- Офисная бумага;
- Техника для офиса;
- Оргтехника;
- Упаковочные материалы;
- Оборудование для презентаций;
- Школьные принадлежности.
Кроме того, в данном интернет магазине "Галор" предоставляется возможность нанесения логотипов компании заказчиков на желаемые канцтовары.
Сотрудничество с ними предоставляет немалый ряд преимуществ, к которым относятся следующие:
- Приемлемая стоимость продукции. Иначе говоря, ассортимент данных изделий представляет собой идеальное сочетание приемлемой стоимости и высокого качества.
- Все товары являются импортными и имеют соответствующие сертификаты, согласно законодательству Украины.
- Благодаря удобному интерфейсу сайта, можно с лёгкостью найти наиболее подходящий товар по цене, бренду и прочим характеристикам.
- Если сумма заказа составляет от восьмисот гривен, то доставка по Киеву осуществляется бесплатно. Назвать время и место доставки нужно, связавшись с менеджерами данного интернет-магазина по указанным на сайте номерам телефонов. Кроме того, жителям и других регионов Украины предоставляется возможность покупки предлагаемых канцтоваров, посредством их основных перевозчиков.
- Имеется возможность совершить оплату различными способами, которые удобны потенциальным заказчикам. В данном интернет-магазине всегда готовы пойти навстречу клиентам и поэтому работают со всеми формами оплаты – не только наличными- курьеру в руки, но и безналом – банковским переводом, например.
- Периодически в интернет-магазине "Галор" проводятся скидки, акции, сезонные распродажи.
- Специалисты компании всегда готовы помочь с выбором наиболее подходящих товаров.