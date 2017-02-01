Недвижимость в Италии

Каждый житель нашей страны желает побывать в такой прекрасной европейской стране, как Италия, хотя бы один раз в жизни.

Италия является очень популярной страной среди туристов – по официальным статистическим данным, она входит в пятерку самых посещаемых стран в мире. И это неудивительно, ведь данная древняя и богатая культурой, историей и архитектурой страна, способна предложить своим туристам немалое количество местных достопримечательностей – причём, не только исторических и культурных, но и например, спортивных и гастрономических – итальянская кухня известна во всём мире своим изысканным вкусом. Однако больше всего туристов, в том числе и наших соотечественников, привлекают её курортные зоны – то есть, море.

В последние года многие желают не просто поехать в данную страну Апеннинского полуострова и пожить немного в отеле, а приобрести там недвижимость. Такой запрос в поисковиках является самым распространённым со стороны пользователей рунета – «купить дом у моря в Италии». Немалому числу россиян удалось приобрести особняки, расположенных и у побережий озёр – например, Маджиоре, Гарда, Комо. Кроме того, в Италии многие наши соотвечественники приобретают и городские квартиры в Мегаполисах и даже на горнолыжных курортах - до чего ж прекрасна страна со всех сторон. Однако, многие предпочитают посещать Италию именно для морского отдыха.

Безусловно, большинство граждан, которые желают приобрести недвижимость, ориентируются на её стоимости. Самыми финансово доступными являются те, которые располагаются в южной части страны – наиболее актуальным является регион Калабрия. А также, к наиболее доступным по ценам регионом Апеннинского полуострова, является регион Абрушо. А те потребители, которые желают приобрести более дорогое элитное жильё в Италии – могут сделать это в северных регионах.

Например, на сайте italyaction.ru предоставлены различные варианты недвижимости в Италии, которые можно приобрести. Здесь можно ознакомиться с их фотографиями. Почитать подробные описание и узнать стоимость предлагаемых недвижимых объектов.