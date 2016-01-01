Щебень фракции 20 – 40 мм

Согласно ГОСТ, щебень - минеральный материал с размером зерна более 5 мм. Производят щебень при дроблении горных пород и отходов. К примеру, на сайте http://ronastroy.ru/category/75, о щебне знают все, так как компания RonaСтрой занимается реализацией данного вида продукции.

Основные показатели

Основные характеристики щебня, регламентируемые ГОСТ, это:

Регламентируется содержание зерен пластинчатого и игольчатого типа.

прочность, определяется маркой по измельчению при дроблении, ее величина составляет от 200 до 1400 для различных пород; - морозостойкость, зависит от числа циклов замораживания и оттаивания, делится на марки от F15 до F400;

Содержание мелких включений (пыли и глины), в зависимости от сырья и прочности, может составлять от 1 до 3 %;

Допустимое количество вредных компонентов и примесей также регламентируется.

Производство щебня крупностью 20 – 40 мм

Щебень – это продукция, получаемая при измельчении горных пород, выпускает его щебеночный завод. Технологические схемы таких заводов включают последовательные стадий дробления и рассеивания (грохочения) материала на фракции. Наиболее распространенные схемы предусматривают отделение зерен до 20 мм с повторным дроблением и рассеиванием по крупности. Щебень больше 20 мм снова просеивается, отделяются зерна больше 40 мм и отправляется на повторное измельчение. Выделяется фракция 20 – 40 мм, объем ее составляет, как правило, 50% от объема продукции завода, т.е. щебень 20 40 – наиболее распространенная продукция щебеночных заводов.

Область использования материала с фракциями 2 – 4 см

Размер щебня 20 – 40 мм пользуется наибольшим спросом, т.к. имеет оптимальные размеры для приготовления бетонных смесей, в тоже время, такая фракция обеспечивает требуемую прочность готовому железобетонному изделию или конструкции. Другое направление использования щебня данной фракции – основание при устройстве железных дорог, а также как основной несущий слой для асфальтирования. Используется и как основы при монтаже фундаментов.