Отели у озера Хевиз

В Венгрии располагается озеро Хевиз, которое ежегодно посещают огромное количество туристов. И привлекательно он не столько своим видом или свежей водой, сколько возможностью исцеления и восстановления потерянного здоровья. Причём, здесь нет никакого суеверия – это установленный факт. Купание в целебных водах озера Хевиз реально действует на организм положительно, омолаживает его, возвращает физические и душевные силы, повышает жизненный тонус.

И в этом не должно быть никаких сомнений, ведь чудодейственный свойства этих вод проверены столетиями. Поэтому, благодаря регулярному посещению этих мест приезжими, на данной территории в Венгрии образовался одноимённый городок Хевиз. Вокруг данного чудодейственного водоёма построили множество отелей и санаториев с прекрасным сервисом для каждого гостя.

Вероятно, некоторые люди подумают, что на это озеро можно приезжать только в летнее время, поскольку зимой его воды замерзают. Однако, это не так. В этих термальных водах купаться можно на протяжении всего года – ибо даже зимой температура воды вполне приемлема для купания – не опускается ниже двадцати четырёх градусов. А летом – в среднем составляет 36 градусов.

Данные чудеса достигаются благодаря наличию нескольких горячих источников, которые питают озеро Хевиз из пещеры под ним. В результате смешивания вод данных источников и прогревается вода во всем водоеме. Более того, над водой образуется облако пара, которое не позволяет озеру охладиться даже в зимний период.

Помимо исцеления и омоложения, купание в озере Хевиз предоставляет ещё и позитивные незабываемые эмоции.

Поэтому, те, кто желает поехать на данный водоём в Венгрию, могут предварительно выбрать и забронировать отель на озере Хевиз.

Каждый из предоставленных отличается не только прекрасным обслуживанием, но и разнообразием предлагаемых лечебных и СПА процедур. Здесь основные программы лечения построены на применении уникальных свойств термальных вод и целебных грязей. Кроме того, в отелях Хевиза имеются и бассейны и сауны. Причём, наполняются они именно из термальных источников.

Стоимость проживания зависит от времени года.