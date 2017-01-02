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Тени для век CAMELEON
Ещё с древних времён многие представительницы прекрасного пола старались выделять глаза. И для этого они и придумали тени для век. В подтверждении этому можно назвать тот факт, что в раскопках в Египте был обнаружен аналог данного косметического средства. В те времена для изготовления теней использовали сажу и сурьму.
Косметикой для глаз в древности пользовались и римлянки. Однако, это относилась только к аристократкам. Но с тех незапамятных времён косметика для век актуальна до сих пор. Практически, каждая представительница прекрасного пола старается сделать свой взгляд более выразительным и для этого применяют тушь, тени для век и подводку. Тем более, что декоративная косметика теперь доступна каждой категории женщин и девушек.
А в чём же актуальность теней для век? Какие основные функции они выполняют? В первую очередь, нужно отметить то, что речь идёт о правильно нанесённых тенях. В таком случае предоставляются следующие возможности:
- Уменьшают расстояние между глазами, которые широко посажены;
- Продлевают разрез глаз;
- Делают взгляд более глубоким и тем самым выделяют всё лицо;
- Увеличивают маленький разрез глаз;
- Увеличивают расстояние между глазами посаженными недалеко друг от друга.
- В настоящее время существует огромное количество косметических фирм, каждая из которых предоставляет широкий ассортимент теней для век.
Например, на сайте http://bonparfum.ru/make-up/kosmetika-dlya-glaz/19753/представлены тени для век CAMELEON, которые может заказать для себя каждая желающая. Данный предмет декоративной косметики отличается фантастическими оттенками-хамелеон. Вес их составляет четыре с половиной граммов – они ультратонкие. Благодаря оттенкам-хамелеон, каждая женщина сможет наносить их под определённый наряд. И подойдут они дамам с различным цветом волос, глаз и оттенков кожи. Кроме того, они предоставляют возможность перевоплощаться, не меняя теней – под разным освещением или углом зрения - краски будут новые.
Для того, чтобы заказать данные тени для век CAMELEON, нужно связаться с менеджерами магазина. Доставка осуществляется по Москве, Санкт-Петербургу и их областям.