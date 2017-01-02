О игровых автоматах

«Мистические тайны» – игровой слот, который отправит игроков в удивительный мир секретов и тайн. Проводниками в этом удивительном мире станут чародей-алхимик вместе со своим учеником и девушка – красавица, в которую влюблён ученик чародея. Помимо удивительных приключений, игроков ждёт красивейшая графика, удивительные спецэффекты и море приятных бонусов.

Описание слота

«Мистические тайны» – это игровые автоматы, обладающие пятью барабанами по 10 линий выплат. Игра начинается после сделанной ставки на одну или несколько линий.

Выигрышная комбинация определяется по следующим критериям: в течение игрового раунда на экране должны выпасть два или более одинаковых символа на линии. Сумма выигрыша зависит от многих факторов: вида символов, их количества, сделанной ставки и т.д. максимальный выигрыш может достигать начальной ставки, умноженной в 5000 раз!

После конца раунда игроку предлагается выбор: вывести все выигранные деньги на счёт или сыграть в бонусную игру, суть которой заключается в следующем. Необходимо угадать цвет загаданной карты. При правильном ответе ставка удваивается, при неудаче – сгорает. Права на ошибку нет.

Символы

Как уже было сказано выше, игровыми символами являются чародей-алхимик, его ученик и прекрасная девушка, возлюбленная ученика. Помимо их, в игре присутствуют дополнительные символы, атрибуты, создающие антураж Средневековья: подсвечники, книги чернильницы и покерные карты. Дикий символ заменяет ненужный символ на необходимый ради повышения выигрыша. Скаттеры обладают способностью запускать фриспины.

Бонусные игры<

Что касается уникальных бонусных игр, то в данном игровом слоте их нет, что ничуть не снижает его достоинств.

Интерфейс

Данный игровой слот не обладает русифицированной версией, однако это нисколько не препятствует пониманию игрового интерфейса. И при этом такие игровые автоматы на рубли. Все команды просты и понятны, более того в настройках слота игроки смогут найти инструкции с подробной информацией и дополнительные настройки самого игрового слота для улучшения игрового процесса.

Заключение

«Мистические тайны» являются типичным представителем игровых автоматов такого типа. Он не сложен в понимании и прекрасно подойдёт как в ознакомительных целях, так и для заработка. Современная графика, приятный интерфейс, удобная система игры позволят получить удовольствие в высшей его степени. Компания Novomatic всегда заботилась о своих потребителях и сейчас, в очередной раз, это доказала! Большим плюсом является, что эти игровые автоматы бесплатно доступны всем.