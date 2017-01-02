Фискальные регистраторы в Тюмени

В настоящее время многие потребители считают, что наличие кассовых аппаратов в маркетах, торговых центрах и прочих заведениях связаны с тем, что они нужны для налоговой инспекции. Однако, это вовсе не так.

Развитие торговли берёт своё начало ещё с давних времён, и за весь период существования торговцы, бизнесмены, предприниматели старались найти максимально доступные и эффективные способы для контролирования торговли, и правильно подсчитывать выручку и убытки.

Развитие торговли сопровождалось и развитием технологий. И поэтому производители с каждым годом старались внедрить наиболее удобное для пользования оборудование. Долгие годы в заведениях торговли или общественного питания, например, пользовались кассовыми аппаратами, о которых известно всем.

Однако, в настоящее время успешно стали использовать новые агрегаты – фискальные регистраторы. Они работают также, как и кассовые аппараты – печатают чеки. Но представляют собой своеобразный принтер с фискальной памятью. Казалось бы, в чём же их отличия от своих предыдущих аналогов? Дело в том, что фискальные регистраторы можно подключать к компьютерам. Кроме того, они функционируют внутри местной сети определённой торговой точки либо всей сети полностью (несколько магазинов).

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Поэтому, благодаря данным агрегатам, владелец бизнеса сможет оценить финансовое состояние всей торговой сети в целом. Фискальные регистраторы необходимы для следующих целей: