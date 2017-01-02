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Раствор для линз
В последние годы немало жителей нашей страны не отличаются стопроцентным зрением. И поэтому многие из них вынуждены носить очки, для коррекции зрения. Однако, ношение очков очень неудобно, ввиду их давления на переносицу, запотевания и запыления стёкол.
Поэтому, в последнее время многие люди предпочитают надевать оптические линзы. Хотя не менее востребованными и их цветные аналоги. Наибольшим спросом они пользуются у стильных потребителей, которые периодически желают проводить изменения в своём имидже.
Независимо от целей применения контактных линз, к ним нужно относиться осторожно и постоянно ухаживать за ними. А для этого необходимо приобрести для них специальный раствор. Благодаря данному раствору, предоставляется возможность дезинфицировать линзы, а также хранить их в нём. При таком уходе, они гарантированно прослужат долго. Желающие заказать раствор для линз, могут сделать это на сайте http://www.linzshop.ru/catalog/rastvory/.
Многие растворы для данных средств коррекции зрения являются универсальными. Однако, существуют их разновидности, которые обладают определёнными особенностями. Поэтому, специалисты-офтальмологи не рекомендуют приобретать их самостоятельно, а только после консультации. Иначе – глаза от этого могут испытывать дискомфорт.
Специалисты рекомендуют пользователям соблюдать следующие правила применения линз:
- Не прикасаться к горлышку флакона руками, чтобы не допустить попадания в него частиц грязи, пыли и прочего. Жидкость должна оставаться стерильной.
- Аналогично выше названному правилу, необходимо после каждого использования, плотно закрывать флакон, чтобы в него не попала пыль.
- Надевать и снимать контактные линзы необходимо только чистыми руками. При этом обязательно надо смыть мыльную пену и вытереть руки насухо.
- Запрещается очищать линзы водой, даже питьевой или пз протоков. Всё это может привести к болезням глаз и ухудшению зрения.
- Приобретая контактные линзы и раствор для них – необходимо убедиться в их сроке годности. Нельзя допустить просрочки даже в один день.
- Тщательно следить за чистотой контейнра для линз. Если он будет грязным – то дезинфицирующий раствор не поможет.