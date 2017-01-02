Берем машину напрокат: что для этого надо знать?

В местах, удаленных от дома мы зачастую нуждаемся в том, чтобы воспользоваться персональным автомобилям. Очевидно, что не каждый автолюбитель может себе позволить длительные переезды из одного места в другое на своем собственном авто. Во-первых, это может быть весьма утомительно, во-вторых, не каждый обладает богатым опытом вождения, чтобы преодолевать тысячи километров пути. Да и потом, это достаточно опасно, если речь идет о путешествии семьей.

Для этого, многие компании уже на месте вашего назначения предлагают услугу по аренде автомобиля. Крымское побережье – не исключение из правил. Услуга по аренде автомобиля будет особенно актуальна для туристов, которые не являются сторонниками оседлого образа отдыха, а предпочитают длительные путешествия с остановкой во многих местах.

Условия, на которых вам предоставят в аренду автомобиль

Пожалуй, самым главным условием, является наличие у вас водительских прав. Если какие-то другие обязательные атрибуты отдыха (плавки, головной убор и.т.д) вы по забывчивости оставили дома и легко можете возместить, купив по прибытию, то водительское удостоверение – совсем иное дело. Компания, арендующая вам автомобиль, обязательно поинтересуется вашим возрастом. Как правило, прокат машины доступен туристам, чей возраст достиг 23 лет (в редких случаях, некоторые идут на уступки, и снижают допустимый возраст до 21 года). Немаловажным условием для проката автомобиля в Крыму является ваш водительский стаж. В случае если вам выдали водительское удостоверение прямо накануне отъезда на отдых, вам вряд ли удастся найти компанию, которая выдаст вам автомобиль. Большинство компаний в договоре аренды устанавливают обязательное требование: водительский стаж от 3 лет.

Страховка – обязательное условие аренды

Страховка также является неотъемлемой частью всех условий при аренде автомобиля. При этом многие компании включают ее в стоимость проката. Стоит помнить, что в случае передачи автомобиля третьим лицам или в случае участия в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, страховка теряет свою силу.

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