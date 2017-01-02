Особенности электрического отопления ПЛЭН

Сегодня большинство владельцев частных домов предпочитает иметь автономные системы отопления, позволяющие регулировать микроклимат в каждом помещении. Среди всех представленных сегодня на рынке вариантов особой популярностью пользуется ПЛЭН. Она отличается энергоэффективностью и высоким КПД. Установить это отопление дома своими руками можно, даже не имея специальных навыков и опыта. Кроме всех вышеперечисленных ПЛЭН имеет еще ряд преимуществ, о которых будет упомянуто ниже.

Основные плюсы

Простота монтажа. Для установки системы не требуются специальные инструменты и коммуникации. Чтобы запустить ее в эксплуатацию, достаточно иметь доступ к электроснабжению. Монтаж всей системы занимает от 1 до 3 дней.

Удобство пользования. Температура воздуха в помещении может повыситься на 10 градусов всего за 40 минут. Для достижения таких же показателей любой другой отопительной системе понадобиться не менее десяти часов беспрерывной работы. ПЛЭН обладает терморегуляторами, которые будут самостоятельно управлять температурным режимом в помещении, периодически включая и выключая нагревательные приборы. Именно поэтому данную систему можно использовать круглый год – в холодные летние дни она будет обеспечивать приятное тепло в комнатах.

Польза для здоровья. ПЛЭН в процессе работы не пересушивает воздух в помещениях, а также способствует уменьшению количества пыли. В качестве дополнительного бонуса следует отметить, что инфракрасные лучи благотворно влияют на организм.

Если вы сделали свой выбор в пользу плэн купить его можно в специализированных магазинах отопительного оборудования. Там также стоит сразу приобрести все необходимые комплектующие.