Бинты боксерские

Те спортсмены, которые активно занимаются различными видами единоборств, должны оберегать свои руки, а особенно кисти, пальцы, суставы от повреждений. И с этой целью они используют такую часть экипировки, как боксерские бинты. Данные изделия были изобретены ещё в древние времена, когда актуальны были кулачные бои. Однако, в то время их изготавливали из кожи животных.

Помимо защиты рук, данные бинты обладают ещё одним преимуществом – придают удару дополнительную силу. Кроме того, они удобны в использовании, впитывают в себя пот с рук, и отличаются долгим сроком эксплуатации.

Стоимость боксерских бинтов зависит от того, из какого материала они сшиты, каковы их размеры (установлены стандартные – длина четыре с половиной метров, а ширина пять сантиметров). А в качестве материалов для них применяют, в основном, чистый хлопок, либо с синтетическими добавками, для придания эластичности. В основном, данную разновидность боксерских бинтов применяют при профессиональных занятиях, поскольку гибкий материал предоставляет возможность получше зафиксировать кисти рук, а наносимые удары будут более жесткими и сильными.

Современные технологии не стоят на месте. Это же относится и к боксерским бинтам. Некоторые производители добавляют к ним и гелевую прослойку, которая служит своеобразным амортизатором при ударе. Данная прослойка понижает риск травмообразования в кистях рук, вывихов, растяжений и прочих.

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