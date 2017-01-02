Ковровая плитка: особенности и преимущества

Ковровую плитку можно встретить и в общественных местах, и в жилых. Она обладает такими качествами, которые высоко оцениваются и специалистами, и покупателями.

Это высококачественный материал, который не требует частой чистки. Он практически не загрязняется, выглядит привлекательно. Ковролин плитками изготавливается в самых разных цветовых гаммах, можно с легкостью подобрать в магазине оптимальный материал.

Можно с легкостью сочетать ковровую плитку с интерьером помещения. Она дополнит дизайн, сделает комнату еще более привлекательной и уютной.