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Ковровая плитка: особенности и преимущества
Ковровую плитку можно встретить и в общественных местах, и в жилых. Она обладает такими качествами, которые высоко оцениваются и специалистами, и покупателями.
Это высококачественный материал, который не требует частой чистки. Он практически не загрязняется, выглядит привлекательно. Ковролин плитками изготавливается в самых разных цветовых гаммах, можно с легкостью подобрать в магазине оптимальный материал.
Можно с легкостью сочетать ковровую плитку с интерьером помещения. Она дополнит дизайн, сделает комнату еще более привлекательной и уютной.