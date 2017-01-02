Аренда квартир посуточно

На сайте http://daarenda.com предоставлены различные объявления об аренде квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Одессе. Причём, предлагаемые квартиры сдаются на различные сроки – посуточно, на неделю, на месяц.

Многих граждан интересует вопрос как снять квартиру в Москве посуточно . Для этого рекомендуется сделать следующее – связать по предоставленным персональным контактам с тем, кто выложил объявление. Далее следует уточнить время и день заселения, на какой срок арендуют и каково число проживающих. Также, следует обговорить стоимость аренды и каким образом можно перевести оплату – наличными и безналичным расчётом, посредством перевода на банковский счёт, электронными деньгами или терминалом.

Когда наниматель заселяется в квартиру, между ним и владельцем жилого помещения заключается договор аренды на короткий срок. В этом договоре обсуждаются срок аренды, стоимость, число проживающих, а также, сумма страхового депозита. Данный вид депозита, иначе именуемый, залог под ключ, представляет собой обеспечение возмещения вероятного ущерба жилому помещению и имуществу, которое в нём находится. Размер страхового депозита не должен превышать стоимости суточного проживания. В том случае, если никакого ущерба нанимателем причинено не было, то после выселения его возвращают.

После проведения оплаты, владелец жилья вручает нанимателю ключи от квартиры. В случае, если наниматель выселяется из жилого помещения, то он возвращает хозяину дома ключи, а тот, в свою очередь, возвращает бывшему нанимателю страховой депозит. В основном, стоимость за суточное проживание устанавливается в зависимости от числа проживающих и срока аренды.

На предоставленном сайте есть объявления и о том, чтобы снять квартиру на неделю в Москве .Указанные цены являются усредненными на данное время. Никаких комиссий или платежей за это не взимается. Если наниматель планирует оставаться в квартире около недели, то ему могут предоставить скидки.

При этом, необходимо предварительно внести бронь, которая будет гарантировать нанимателю заселение в забронированную квартиру. Бронь является чем-то, вроде аванса и соответственно, вычитается из аренды в дальнейшем. В основном, она не превышает суммы суточного проживания. Только, если наниматель планирует заселиться в этот же день, то бронирование не является обязательным.