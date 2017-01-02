Интернет портал МузЮность

На сайте muzyunost.ruпредставлен музыкальный сервер, который предоставляет возможность скачивания любой понравившейся музыки бесплатно и без регистрации, в любом количестве.

Администраторы, а также пользователи данного музыкального сервера размещают здесь различные композиции от отечественных и зарубежных исполнителей. Поэтому, каждый желающий сможет добавить туда различные музыкальные новинки, в том числе и собственного исполнения. Кроме того, здесь предоставляется возможность для пользователей создавать собственные плейлисты из тех аудиозаписей, которые уже загружены, либо из тех, которые загрузили сами.

Рейтинг популярных композиций обновляется каждую неделю На главной странице предоставляется ТОП ста самых популярных песен за неделю. А также, на главной странице сайта Музюность предоставляется список музыкальных новинок и уже скачанных композиций. Новинки на этом сервере появляются каждый день. Кроме того, в соответствующих рубриках можно ознакомиться с топом за неделю российских аудиозаписей, и отдельно – сорока европейских. А также – можно ознакомиться и с детскими песенками, музыкой из фильмов и мультфильмов. То есть, благодаря распределению по категориям, находить и скачивать желаемую песню становится намного легче.

Ещё одним несомненным преимуществом данного сервера является и то, что помимо скачанной композиции в формате МР3, предлагаются ещё несколько похожих. Формат МР3 является одним из самых популярных и поддерживается, практически, всеми операционными системами и плеерами.

Поэтому, каждый пользователь сможет очень быстро и без каких-либо сложностей пополнить свой плейлист. Кроме того, каждый с лёгкостью найдёт здесь свои любимые музыкальные композиции и скачает их на свой телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее ещё до того, как их официально объявят хитами недели. Здесь всегда можно узнать о новинках.

Более того, если кого-то из пользователей интересует определённый отечественный или зарубежный исполнитель, либо музыка из какого-нибудь кинофильма, то можно будет их выбрать и ознакомиться со всеми его песнями.