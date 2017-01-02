Ведущие интернет-магазины современной мебели

На первый взгляд кажется, что конкуренция на рынке дизайнерской мебели в интернет магазинах довольно высока. Каждый день открываются все новые и новые магазины. Появляются новые бренды.

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что рынок довольно мал, а большая часть покупателей выбирает одни и те же магазины.

Предлагаем вам обзор ведущих интернет-магазинов мебели.

Loft Art. Магазин мебели ручной работы. В магазине представлена мебель одноименного европейского бренда в стиле Лофт и индастриал. Все предметы интерьера выполнены из натурального дерева. Ассортимент небольшой, но зато есть возможность заказать мебель под свои размеры и в любом цвете. Цены довольно высокие, что и понятно – ручная работа всегда в цене.

Из минусов – неудобная навигация сайта.

Компания RELOFT. Все для интерьеров в стиле Лофт. Большей частью в магазине представлена мебель RESTORATION HARDWARE из Америки. Ассортимент мебели довольно большой. Но в наличии мебели не много. Основной ассортимент поставляется под заказ. Сроки поставки – от 2-2,5 месяцев. Цены высокие, что объясняется эксклюзивностью предметов интерьера. Помимо мебели RELOFT предлагает ковры, текстиль, декор и освещение. Доставка по Москве и Московской области платная. Есть доставка в регионы. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Altercasa Home Collection. Магазин дизайнерских предметов интерьера. Мебель – не основное направление деятельности магазина. В Altercasa представлен большой выбор светильников, декора, картин и текстиля. Цены выше средних. Большинство товаров есть в наличии на складе в Москве. Бесплатная доставка по Москве, Московской области и в регионы. Оплатить товар можно онлайн или наличными при получении. Из минусов – нет описаний представленных брендов и сложная навигация на сайте.

Интернет-магазин мебели «ГдеМебельКупить». Дизайнерская мебель на любой вкус по доступным ценам. Ассортимент из более чем 2000 предметов интерьера. Помимо мебели здесь можно купить обеденный стол, все для освещения, декор, зеркала. В магазине представлены предметы мебели в стиле Лофт, Прованс, а также в современных стилях. Вся мебель есть в наличии на складе в Москве. Доставка бесплатная.

Сайт магазина gdemebelkupit.ru отличается удобной навигацией. Здесь также организована удобная система поиска по цене, производителю, материалу, размерам. Есть подробное описание каждой модели, что облегчает выбор. Цены ниже средних.