Что такое артериальная гипертензия

Если с ходу спросить человека: какое давление является нормой, то многие ответят 120/70. Это не всегда верно, конечно 120/70 идеальное давление для молодого абсолютно здорового человека. Но когда возраст за тридцать, образ жизни не всегда подвижен и накопилось несколько килограмм лишнего веса, разница давления в десять единиц не принесет особого вреда и волноваться по этому поводу не стоит.

С возрастом давление каждого человека меняется, и когда вам за сорок, то артериальное давление 140/90 – норма. Применять определенные меры по снижению давления следует только в том случае, если оно неуклонно растет и становиться более 160.

Современный человек приобрел всевозможные земные блага, которые лишили его физических нагрузок, динамичного движения и правильного сбалансированного питания. Поэтому гипертонии подвержено большое количество людей, не зависимо от возраста. Опасно не следить за артериальным давлением, так как оно приводит к различному роду заболеваниям.

Повышенное давление влияет на кровообращение мозга, что приводит к инсульту, оказывает влияние на глаза, может привести к полной слепоте. Повышает уровень сахара в крови, ведет к диабету, поражает почки. Опасность гипертонии заключается не просто в общем недомогании, головным болям, давление повышает сердечную нагрузку, сердечный ритм нарушается, что влечет за собой ишемическую болезнь.

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Для снижения артериального давления, врачи рекомендуют в первую очередь избавиться от избыточного веса. Иногда достаточно похудеть на четыре-пять кг, чтобы давление пришло в норму. Увеличьте физическую нагрузку, больше двигайтесь. Люди, ведущие малоподвижную жизнь, чуть ли не на 50% больше подвержены этому недугу.

Старайтесь меньше употреблять в пищу жаренные, копченые и консервированные продукты. Большинство из нас употребляет с пищей соль, в 2,5 раза превышая норму. Постарайтесь меньше солить еду, практически в каждом продукте питания достаточное количество соли, многие из них не требуют дополнительного соления. Соблюдайте режим дня, вовремя ложитесь спать, не пейте на ночь чай, не перегружайте желудок перед сном и результаты не заставят ждать.