Современные терморегуляторы для экономии электроэнергии

Постройка частного дома, ремонт квартиры не обходится без планирования важной составляющей – системы отопления. В этом вопросе каждый отдает предпочтения разным способам для обогрева жилой площади.

Ведь хочется добиться не только эффективности, но и сэкономить на оплате коммунальных счетов. Одним из элементов может стать такое современное решение, как теплый пол.

Конечно, спроектировать подобное напольное покрытие лучше на начальном этапе строительства, чтобы потом не пришлось все перекраивать. Отличный вариант для квартир в новостройке, коттеджном комплексе, где еще не выполнены отделочные работы.

Экономия электроэнергии

Система способна исправно работать без термостата, но в таком случае придется вручную регулировать обогрев, опираясь на индивидуальное восприятие тепла и холода. Многие производители предоставляют теплый пол в комплекте с терморегулятором. На самом деле термостат – универсальное устройство, которое подходит для всех видов теплоносителей. Поэтому ограничений в выборе нового прибора нет.

Насколько получится сэкономить расход электроэнергии зависит от : площади помещения, покрытия (плитка, ламинат, линолеум), и типа напольного отопления. Играет роль и модель терморегулятора: программируемые позволяют уменьшить потребление в несколько раз больше

Комнатные термостаты для отопления помогают сократить расход электроэнергии за счет корректировки уровня тепла. В холодное и теплое время года требуется далеко не одинаковый нагрев, то же относится к периоду сна и отсутствию людей в помещении. Терморегулятор для теплого пола с функцией недельного таймера делает возможным настроить температуру в зависимости от распорядка дня. Например, утром и вечером будет один уровень, а среди дня и ночью запускается экономный режим. Плюс задумываться о постоянной настройке не придется, термо регулятор переключает режим автоматически.

Электронный или механический терморегулятор?

Электронный и механический прибор имеет идентичный принцип работы: выставляется необходимая температура и пол нагревается до заданного значения, потом тепло удерживается. Регулировка осуществляется с помощью кнопок, поворотной ручки, выпускают модели с сенсорной панелью.

Механический терморегулятор имеет достаточно простые настройки, с их помощью отоплением в доме несложно научится управлять пожилым людям.

Подобный аппарат подходит для ванной комнаты, где тепло поддерживается не по графику. Для влажного помещения минимальное количество кнопок и отсутствие электроники – больше преимущество, чем недостаток.

Цифровой регулятор температуры обладает жидкокристаллическим дисплеем для отображения показателей, большим функционалом. Например, некоторые модели можно запрограммировать, чтобы температура менялась автоматически в зависимости от времени суток.

Опция недельного таймера позволяет настроить индивидуальный режим на каждый день недели в зависимости от распорядка семьи. В рабочие дни выставляется комфортная температура утром и вечером, а ночью и среди дня, когда никого нет дома, автоматический терморегулятор поддерживает обогрев на минимальном уровне, плюс особый график в выходные дни.

Как правило, термостат комплектуется датчиком: встроенным или выносным. Но существуют модели, где датчик продается отдельно. Одноканальный регулятор предназначается для работы с одним датчиком, многоканальный основывается на показаниях нескольких измерительных устройств. Специальный датчик крепится на проводе и располагается возле нагревательного кабеля, под стяжкой. В некоторых конструкциях предусматривается одновременно датчик температуры воздуха (встроенный) и датчик пола (выносной).

Особенности установки

Комнатные термостаты монтируются на поверхность, температурные реле устанавливаются на DIN-рейку. Накладные и встраиваемые модели обладают универсальным дизайном, поэтому не испортят своим внешним видом любую стену.

Устанавливая термостат, следует помнить, что для корректной работы не стоит размещать устройство возле источников тепла или под прямыми солнечными лучами. В том числе, на ошибочные показатели влияют электрические приборы. Лучше выбрать самое прохладное место в комнате, защищенное от сквозняков. Производители рекомендуют установить прибор на высоте 1,5 метра от пола.

Современные терморегуляторы используются как для системы теплый пол, так и для полного обогрева помещения. Интеллектуальные агрегаты с расширенными опциями способны даже посчитать потраченную электроэнергию в денежном эквиваленте. Благодаря новым технологиям, управлять теплом в доме стало проще и экономически выгодно. Микроклимат жилого пространства – это соответствующая атмосфера каждый день для себя и своих близких.

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