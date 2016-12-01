Электрозаправки для авто в России

Сегодня каждая страна старается насколько это возможно улучшить экологическую ситуацию. Многие уже слышали о таком нововведении, как электрозаправки для автомобилей, это для России это уже не просто звук, а реальность дня, которая воплощается.

Почему электрокаров так мало в России

Мы все время стремимся перейти к «зеленому производству», сокращая объемы вредных выбросов в атмосферу. Но как говорится, чтобы изменить мир нужно начать с себя, поэтому человечество задумалось, и пересмотрело отношение к личному транспорту. Возможно, в будущем все откажутся от автомобилей с бензиновым двигателем и «пересядут» на машины с электромотором.

Будьте в курсе всех событий в мире и в стране, читайте свежие новости на http://z-news.xyz. С 1 ноября 2016 года вступил в силу документ об обязательном оснащении всех заправочных станций, зарядными устройствами. По статистическим данным, электрокары сейчас приобретают преимущественно в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Томской, Пензенской областях и Приморском крае.

Слаборазвитая «зарядная» сеть

Стоимость «электромашины» в среднем 2,5 млн рублей, притом что высокой проходимостью похвастаться она не может. Многие не решаются купить электрокар из-за плохо развитой инфраструктуры для обслуживания, скромная «зарядная» сеть, а сервисные организации по ремонту еще поискать надо. В сравнении с Европой, там 80 зарядок минимум в каждом городе, в России пока одна зарядка на регион.

Сдвинуть с места машину без топлива, неважно электричество это или бензин не получится. Чтобы обеспечить полноценную «жизнь» таким авто необходимо создать плотную сеть электростанций. А с одним зарядным устройством в городе, за пределы региона выехать невозможно. В любом случае развивать это направление нужно, сложности возникают всегда на начальном этапе.