Экологическая обстановка в Туле

Недалеко от Москвы, на холмах возвышается один из старейших городов России – Тула, он старше на один года столицы. Через город проходит умеренно-континентальный пояс, поэтому климат здесь мягкий, с теплым летом и прохладной зимой. Средняя температура летом +20°, но в последние годы наблюдается сильное повышение показателя до +35°.

Экология Тулы и Тульской области

Тульская область входит в 10-ку самых неблагополучных в экологическом плане регионов России. Хуже, чем здесь только в Московской, Свердловской и Челябинской областях. Рядом с городом расположено много крупнейших промышленных предприятий черной металлургии. Функционирование этих заводов приводит к серьезному загрязнению воздуха и оказывает негативное влияние на состояние человека.

Кстати, Московская область, являясь соседом Тулы, дополнительно ухудшает экологию из-за выбросов в атмосферу со своих заводов. Следите за экологическими и другими новостями своего региона, в этом вам поможет сайт http://pro-tulu.ru.

Загрязнение воды

Поэтому вопросы об улучшении экологической ситуации стоят в числе самых приоритетных направлений в территориальном развитии региона. Сильно обстановка в Тульской области ухудшилась после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Многолетние наблюдения показали, что во многих водоемах возникло сильное загрязнение дна. Так как отложения ила подвижны они могут стать вторичным источником загрязнения, из-за миграции по дну рек и озер.

Запасов подземных вод в области много, используются они как для технических, так и для хозяйственных нужд. В некоторых источниках содержится опасный инертный газ радон, однако здесь ведется серьезный контроль качества питьевой воды, чтобы избежать поступления загрязненных и отравленных вод в питьевые водопроводы.