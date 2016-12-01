Экологическая обстановка в России

Экологическая ситуация в России за последние 10 лет серьезно ухудшилась. Исчезают редкие животные, отходы миллиардами тонн не утилизируются, свалки пополняются, почва деградирует. Атмосферный воздух становится опасным во многих городах страны. По расчетам американских ученых, более 40% всех смертей на планете происходит именно из-за загрязнения воздуха, воды и почвы.

Как влияет атмосферное загрязнение на здоровье

От ядовитых отходов жизнедеятельности людей погибают каждый год до 3 млн человек. Узнавайте самые свежие новости из первых рук на сайте http://ua-ru.info , в том числе и про экологию. Из-за неблагоприятной обстановки развиваются такие болезни: гипертония, врожденные патологии, нарушения иммунной системы.

Во многих больших городах России можно увидеть темную пелену, в которой он утопает – это смог. В его состав входят отходы вредных аэрозолей, дыма, газа, эти вещества негативно сказываются на здоровье людей, у которых есть проблемы с сердечнососудистой системой. Вдыхание такого воздуха обостряет заболевания и нередко становится причиной смерти.

Опасен смог для беременных и детей, поэтому крайне важно знать какая экологическая обстановка в конкретной местности и принимать меры по ее улучшению.

Промышленное загрязнение

Виной всему работа крупных электростанций и предприятий. Во многих городах имеются комплексы, пагубно влияющие на окружающую среду. В Норильске действует завод «Норильский никель», который выбрасывает в атмосферу города 2 млн тонн отравляющих веществ. Один только Новолипецкий металлургический комбинат в Липецке загрязняет город на 90%. От сжигаемого топлива в тепловых электростанциях сильно страдают: Ярославль, Якутск, Владивосток, Хабаровск.