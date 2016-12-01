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Как выбрать светодиодный прожектор для частного дома
Прожекторы, которые использовались лишь для освещения стройплощадок и центральных улиц городов, с появлением светодиодов избавились от огромных громоздких корпусов и стали гораздо компактнее и легче. Купив светодиодный прожектор, можно легко осветить и украсить пространство вокруг загородного дома или дачи.
На что стоит обратить внимание при покупке светодиодного прибора.
LED-прожекторы за городом применяют, чтобы осветить здание дома, подъездной путь, дорожки, стоянку авто, дворовую территорию, садовые участки и другие прилегаемые территории. Для этого понадобятся светодиодные прожекторы купить с корпусом, защищенным от пыли и влаги. Существуют прожекторы, в которые встроены датчики, реагирующие на уровень освещенности и на движение. Они удобны для автоматического освещения участков двора...
Основные моменты при покупке светоприбора:
- Учтите, где именно будет крепиться прожектор. Это могут быть потолок веранды или беседки, столб, стены жилых и подсобных зданий, бордюры, фонтаны.
- Когда необходима хорошо освещенная площадь, монтируются несколько светильников. Следует определиться с высотой размещения источника света и углом, под которым свет будет падать.
- Нужно определить желаемый уровень освещенности на каждом конкретном участке. Уровень освещения измеряет в люксах...
Примерный комфортный уровень освещения: для вечерней прогулки хватит прибора с параметром 10 люкс, чтобы осветить стоянку – 75 люкс, чтобы работать в гараже – 100 люкс, а чтобы легко различать буквы в книге, понадобится уровень 300 люкс. Поэтому очень важно просчитать все параметры желаемого участка освещенности прежде чем выбрать прожектор.
Температура цвета.
Чтобы купить led прожектор, понадобится определиться и с цветовой температурой диодов. Различают три вида цветотемпературы:
- Теплое белое сияние (2700 К) – выбирайте его, чтобы осветить дорожки, веранды, беседки, области у бассейнов.
- Нейтральное белое свечение (4000 К) – подойдет, чтобы осветить площадь перед гаражом, вход/фасад дома.
- Холодное (6000 К) – обеспечивает хорошую, четкую видимость на больших территориях. Именно он подходит для освещения всего двора, пространства вокруг него...
После того, как все вышеперечисленные факторы учтены, остается выбрать необходимую мощность и купить светодиодный прожектор. Мощность прибора бывает от 10 до 500Вт.