Реанимация советской чугунной ванны

Чугунные ванны времен СССР до сих пор служат своим владельцам, но внешний вид таких ванн зачастую весьма печален. Что же делать, если целиком заменить ванну не представляется возможным? Есть несколько способов обновить облик старой ванны без полного демонтажа.

Самый просто и бюджетный способ – эмалировка. Специалист первым делом тщательно отмывает ванну специальными химическими средствами и проводит обезжиривание. Затем методом грунтовки убирает всевозможные сколы и дефекты старой эмали. Финальным этапом является нанесение новой эмали, как правило, от двух до пяти слоев. Плюсом данного метода является возможность выбрать цвет эмали под интерьер самой ванной комнаты.

Минусом данного способа является относительная недолговечность – около 5-7 лет.



Следующий способ реанимации – акриловая вставка в имеющуюся ванну. Используя специальный клеевой состав, вставка плотно садится в старую ванну. Акрил имеет хорошие эксплуатационные качества и прекрасно сопротивляется царапинам, что идеально подходит владельцам крупных собак, которым приходится мыть лапы в ванне своим любимцам дважды в день. Один из главных недостатков данного метода – невозможность точного подбора размеров вставки и частичное снятие плитки по бортам ванны. Если вкладыш будет стоять непрочно – это может привести к возникновению грибка. Из положительных моментов стоит отметить долговечность – она составляет порядка 15 лет.

Последним способом является наливная ванна - этот метод получил название благодаря наливанию по бортам жидкого материала. Это определенный вид акрила – жидкий пластик или акриловый пластик. Суть данного метода заключается в постепенной наливке акрила, который стекает по краям ванны и сам сглаживает все царапины и сколы, образуя прочное и долговечное покрытие. Узнать подробнее о процессе можно на сайте реставрация-ванн.kiev.ua/services/nalivnaya-vanna/. Существенные недостатки реставрации жидким акрилом – длительное высыхание, как правило, 1-2 дня и характерный неприятный запах в период сушки – сильно зависит от типа акрила и фирмы-изготовителя. Сроки эксплуатации восстановленной ванны зависят от выбранного материала и составляют в среднем от 10 до 20 лет.

Все три способа получили широкое распространение, а выбор оптимального способа будет зависеть от конкретных условий и бюджета заказчика. В любом случае доверять все работы необходимо настоящим и проверенным профессионалам.