Новосибирск – город, живущий по своим правилам и с большим размахом. Многие сулят ему роль столицы. Замечательный город со старинными историческими зданиями, уютными скверами и парками, музеями, театрами, церквями и другими интересными местами. И если вас интересуют актуальные новости Новосибирска тогда стоит посетить сайт http://vn.ru/news/otdykh_turizm/.





Главный атрибут Новосибирска - это самый крупный оперный театр в стране. Неповторимое инженерное сооружение украшено массивным куполом, под которым вполне может разместиться Большой театр. Между жителями города ходит слух, что под театром есть подземный город с двумя большими озерами.Этот сад считается самым крупным в Сибири. Основное здание сада возведено на территории, где располагалось сельское поселение Зырянка, главным напоминанием этого остается маленькая река, пересекающая Ботанический сад.Самое первое каменное здание такого типа в городе. На территории храма находятся ценные святыни: Иверская икона Божьей Матери, икона с частицей мощей Александра Невского, Амвросия Оптинского, Симеона Верхотурского, старца Томского.Музей, посвященный солнцу, самый первый во всем мире. Там находится более двух тысяч предметов, посвященных солнцу. Перечень экспонатов очень интересен и богат: предметы живописи, композиции, талисманы, обереги, копии археологических находок, коллекция расписных яиц в соответствующей тематике.Главной гордостью данной достопримечательности является снежный барс. Здесь можно посмотреть на неповторимого кавказского леопарда. Очень много разнообразных птиц и зверей. Это место привлекает к себе множества туристов со всех уголков России. Новосибирский зоопарк призер конкурса «Семь чудес России».В городе есть звездная аллея бардов. Раз в год в аллее появляются новые звездные доски во время прохождения фестиваля бардовской песни. Во главе аллеи установлена скульптура легендарному Владимиру Высоцкому.Это здание строилось для сотрудников исполкома Андреем Крячковым. План строения был одобрен самим Сталиным, а в 1937 году во Франции он был награжден премией на Международной выставке техники и искусств. Но, по правде говоря, в доме не сто квартир, а сто десять.Данная композиция установлена в знак благодарности человека лабораторной мыши. Знаменитый скульптор Андрей Харкевич выполнил милого зверька, вяжущего нить человеческого ДНК.В этом музее хранится много различных этнических предметов разных народов, притягивающих счастье. В этом месте весь год можно загадывать желание, стоя под рождественской елкой, прикоснуться к счастливым автобусным билетам. Еще можно пришить пуговку к зонтику для притягивания счастья, приколотить подкову над порогом, ну и потрогать хвост птицы Счастья.