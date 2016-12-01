Советы, которые помогут вам выбрать краску для стен

Если вы никогда раньше не выбрали краску для стен, то это мероприятие может создать для вас большие трудности. Легко затеряться, когда вы стоите перед витриной с несколькими сотнями различных брендов, марок, типов красок. Далеко не всегда консультанты и продавцы могут дать действительно качественный совет по выбору краски для стены. Рассмотрим некоторые нюансы, которые помогут вам сделать свой выбор.

Самый простой способ, как можно упростить вашу задачу, состоит в том, чтобы сократить выбор. Чем из меньшего количество красок и брендов вы выбираете, тем проще вам принять окончательное решение. Если вы пришли в магазин за красным цветом, то в этом случае нет смысла знакомиться с брендами, предлагающими синий, зеленый, желтый, оранжевый цвета.

Ни в коем случае нельзя делать выбор, основываясь на какой-то полиграфической продукции, на примерах, напечатанных на бумаге. Стоит помнить, что любаяполиграфическая продукция вносит свои коррективы в цветах. Принимать окончательное решение необходимо, основываясь только на конкретных деталях, покрашенных интересующих вас краской.

Если вы делаете свой выбор между двумя похожими вариантами, то в этом случае наиболее разумным решением будет покупка цвета, имеющие меньшую интенсивности. Конечно, никто не может быть для вас конечным советчиком, чужое мнение не стоит принимать как незыблемую данность, однако, стоит помнить, что просыпаться в ярких, кислотных цветах — сомнительное удовольствие. Любые пастельные цвета лучше, чем яркие. Притом это правило характерно как для спален, так и для детских комнат.

Окрашивание стен краской необходимо осуществлять строго по инструкции, которая прилагается с ней. В противном случае вы рискуете получить оттенок, заметно отличающиеся от обещанного. Каким бы ни был ваш опыт, люди, создавшие эту краску, разбираются в лакокрасочных покрытиях и методах нанесения их лучше, чем вы. Поэтому необходимо четко следовать всем инструкциям, который прилагается вместе с краской для стен.

Уже после окрашивания стены, необходимо дать краске для стен просохнуть, например, водоэмульсионные марки краски для стены могут существенно изменять свой оттенок в зависимости от степени просушки. Как правило, когда краска еще свежая, она имеет более темный оттенок, более насыщенный цвет. С высыханием краска может терять интенсивность, становится более тусклой. Это нормально.