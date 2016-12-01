Преимущества современных натяжных потолков

Многочисленные преимущества натяжных потолков заставляют тысячи людей ежегодно выбирать это решение для интерьера. Пожалуй, сегодня натяжные потолки можно по праву назвать оптимальным выбором, который прекрасно подойдет для любого типам помещений и для любого интерьера. Перед заказом посмотрите расчет стоимости натяжного потолка.

Преимущества натяжных потолков можно классифицировать на две группы:

- эстетические,

- практические.

Эстетические качества натяжных потолков, в целом, достаточно широко известны. Существует большое количество разновидностей натяжного потолка, каждая из которых позволяет достигать максимального декоративного эффекта в конкретных условиях. В любом случае, натяжной потолок в интерьере – это всегда оригинально и свежо. Можно самостоятельно сделать расчет цены натяжного потолка.

В зависимости от необходимости, вы можете выбрать натяжной потолок, который зрительно увеличит размеры помещения, или создаст эффект идеально ровного белого потолка. Полимерное полотно, из которого изготавливают натяжные потолки, позволяет использовать технологию фотопечати. Благодаря этому становится возможным нанесение на потолок любых изображений в отличном качестве - http://potolki-zakazat.ru.

Эстетические преимущества натяжных потолков в полной мере проявляются, благодаря использованию эффектных решений в освещении. Этот тип потолков позволяет использовать любые приборы освещения – от обычных люстр, до модных точечных светильников. Особенно эффектно выглядит внутренняя подсветка натяжного потолка, а также – система «Звездное небо».

Практические преимущества натяжных потолков также становятся для многих потребителей определяющим фактором выбора. Натяжные потолки очень долговечны (производители обычно дают гарантию не менее 10 лет, в КАРЭ НУАР - 15 лет) и чрезвычайно удобны в эксплуатации. На поверхности натяжного потолка не развиваются бактерии и грибок.

Также следует отметить, что натяжной потолок является прекрасным изолятором. Он может не только оградить вас от шума, но и предотвратить затопление квартиры.

Существуют различные мнения о натяжных потолках хорошо это или плохо, для Вашей лучшей ориентации в мире потолочной отделки аргументируем наши достоинства, по сравнению с другими видами потолочной отделки.