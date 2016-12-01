Как выбрать детский сад

Редко бывает так, что городская семья может позволить себе роскошь домашнего родительского воспитания ребенка до школы. Как правило, если не через полтора, то через три года после родов мама выходит на работу. Осталось принять решение – кто будет находиться с малышом во время ее отсутствия, станет дарить ему любовь, учить его и всесторонне развивать. Вариантов обычно бывает три: бабушка, няня и детский сад, при этом к последней социальной услуге прибегает большинство родителей. Можно самостоятельно открыть свой детский сад, для этого необходимо приобрести интерактивные столы для детских садов.

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В последние годы в системе дошкольного образования произошли большие изменения. Если раньше абсолютно все учреждения считались яслями-садами и с детьми работали по одной общей «Программе воспитания и обучения в детском саду», то сейчас рассказы двух соседей по детской площадке о детском саде могут различаться, как небо и земля. И для того, чтобы ваш ребенок оказался в числе тех, кто идет в детский сад, как на праздник, вы должны позаботиться о том, чтобы выбрать самое лучшее и самое подходящее именно для него. В помещение обязательно должно быть современное интерактивное оборудование.

Классификация детских садов по направленности – какие они бывают

Детский сад – наиболее распространённый вид государственного дошкольного образовательного учреждения. В нем обеспечивается присмотр, уход и оздоровление, обучение и воспитание детей. Детские сады отличаются разными образовательными программами. Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением какого-либо направления или направлений развития воспитанников – физического, интеллектуального, художественно-эстетического. Детский сад присмотра и оздоровления функционирует с акцентом на санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия и процедуры. Центр развития ребенка – детский сад. В таких центрах имеются игровой и физкультурно-оздоровительный комплексы, изостудия, компьютерный класс, детский театр, бассейн. Применяется комплексный подход к организации работы с детьми – осуществляется физическое и психическое развитие, коррекция, а акцент делается на интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие. Детский сад комбинированного вида включает в себя несколько разных групп: общеразвивающих, компенсирующих, оздоровительных, а также в разном сочетании. Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции. В эти детские сады берут детей с различными патологиями, например, с задержкой психического развития, с туберкулезной интоксикацией, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями речи, с нарушением зрения, с нарушением интеллекта, часто болеющих детей. Работают в таких детских садах медики высокой квалификации, а для детей создаются особые условия – иногда диетическое питание, бассейны, сауны, массажные кабинеты, маленькое количество детей в группах. В детских садах компенсирующего типа не только лечат, но и воспитывают и обучают в соответствии со специальной программой. При этих садах существуют консультационные пункты, где родители могут получить совет, рекомендацию, как поступать в том или ином случае. Чтобы попасть в садик компенсирующего вида, необходимо направление педиатра и справки от специалистов по профилю садика.

Четыре типа детских садов

Помимо классификации по направленности, детские сады делятся на четыре большие группы: муниципальные, ведомственные, частные (коммерческие) и домашние (семейные). В зависимости от вида детского сада будет варьироваться и программа обучения, и количество детей в группе, и качество питания и игрушек, и даже во многом психологическая атмосфера. Муниципальные детские сады – это наше собственное детство. Очень многое в них зависит от заведующей или директора – при равных условиях некоторые детские сады известны во всей округе, и очередь туда родители стараются занять за несколько лет. В государственном садике существуют «общеобразовательная программа», прогулки, физкультура, лепка, рисование и музыка. Некоторые из них предоставляют платные дополнительные услуги, от которых вы имеете право отказаться, даже если все остальные родители в группе хотят ими пользоваться.