Какая плитка для ванной комнаты считается лучшей?

Если вы начинаете воплощать планы по ремонту ванной комнаты, значит, вам предстоит не только трудоемкий, но и весьма интересный процесс. В первую очередь важно определиться в каком стиле будет оформлено помещение, после этого уже переходить к выбору отделочных материалов. Стоит учесть, что санузел или ванная комната – это место повышенной влажности, следовательно, плитка должна отвечать всем требованиям эстетики и надежности. Большой популярностью пользуются Golden Tile коллекции.

Для этого подойдет керамическая, каменная или стеклянная плитка. Не зря на протяжении долгих лет она является главным и самым популярным отделочным материалом для таких помещений, как ванная. Керамика, стекло, и камень имеют ряд преимуществ, которые и заставляют нас быть им преданными:

Преимущества облицовочной плитки

Несмотря на большой выбор материалов, в котором весьма просто запутаться плитка имеет следующие преимущества:

Долговечность и прочность. При условии правильно произведенного монтажа, который выполнялся без применения агрессивного механического воздействия. Облицованная ванная плиткой будет долго на протяжении нескольких поколений радовать своим привлекательным видом. Камню может потребоваться шлифовка раз в 3-4 года. Невероятно большой выбор изящной и прочной плитки вы можете найти на специализированном сайте;

Влагостойкость, данное свойство проверено годами, иначе давно уже заменили плитку на другой отделочный материал для помещений с повышенной влажностью, но пока аналогов нет;

Практичность – не требуется особого ухода, достаточно протирать влажной тряпочкой пыль и скопившуюся после водных процедур влагу на стенах. Даже применение при этом агрессивных чистящих составов не скажутся негативным образом;

Эстетика – на протяжении долгого времени материал не теряет первозданного вида, не тускнеет, узор не стирается;

Универсальность – подобрать плитку можно под любое стилистическое направление, которым планируется оформлять ванную комнату.

Самым популярным видом является керамическая плитка, помимо всех заявленных преимуществ цена на нее весьма доступная. Большой выбор форм, цветов, размеров позволяют воплощать любые дизайнерские задумки.