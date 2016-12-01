Преимущества и правила покупки стальной ванны

При замене ванной, когда она потеряла свой внешний вид нужно учесть несколько вариантов, выбирая аналогичный продукт. Покупая стальную ванную нужно определиться с производителем товара, формой самого изделия, размером и оснащением чаш. Всех покупателей волнует вопрос, на что обратить внимание при покупке ванны.

Если затрудняетесь и не знаете, какой выбор сделать, смотрите на толщину стенок, они должны быть в толщину не меньше, чем 3 мм. Причин достаточно много почему стоит именно это изделие, купить ванна стальная имеет ряд особенностей:

· Высокая теплопроводность материала. Емкость довольно быстро нагревается и с такой же скоростью остывает;

· При наборе воды слышится сильный шум. Решается проблема при помощи монтажной пены, которую наносить нужно еще на стадии монтажа;

· Не стоит чашу чистить агрессивными химическими составами, иначе испортится эмаль.

Несмотря на это стальные ванны являются одним из самых востребованных продуктов на данном рынке из-за доступной стоимости, малого веса и большой мобильности. Чаша стальной ванны – это купель, для изготовления которой используется гнутый стальной лист и прочное надежное эмалевое покрытие. Разнообразие форм удивляет, но чем проще чаша, тем на более долгий срок она сохранит эстетичный вид.

Как выбрать ванную

Одно из основных преимуществ таких изделий в том, что они достаточно долго сохраняют свою белизну. Такие ванные прочные, надежные материал практически не поддается порче, его не поцарапаешь, и трещин на нем не появляется. Размер купели на практике, определяется, как правило, размером санузла, так как места далеко не в каждой квартире достаточно для установки просторной чаши.

Если площадь совсем небольшая лучше отказаться от традиционной формы, лучший вариант – прямоугольная, асимметричная модель. Она займет немного места. Что касается цвета, то лучше выбирать универсальный белый. Так вы не прогадаете, потому что классический цвет впишется органично в любой стиль. Обратите внимание на эмаль, она должна быть однородной и гладкой, чтобы на поверхности не было сколов, трещин и других повреждений, окраска, если модель цветная должна быть однородной.