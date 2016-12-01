Насосы консольного типа. Для чего они используются?

Каких только насосов сегодня нет, у каждой модели своя задача и функционал, для качественного выполнения поставленной цели. Поэтому прежде чем остановить выбор на конкретном приборе, нужно разобраться в его конструкции и выяснить насколько полноценно он будет выполнять работу. Сегодня самыми востребованным считаются консольно-моноблочные насосы КМ - http://www.nasoscentr.ru/catalog/konsolno-monoblochnye-nasosy-km/, которые применяются для эксплуатации в стационарном режиме.

Сфера использования

Устройства хорошо перекачивают чистую воду с pH 6…9, причем диапазон температурного режима у прибора весьма большой от 0°C до +85°C. Справляться насос может не только с прокачкой воды, но и с любыми другими жидкостями аналогичными по консистенции с водой. На самом деле сфера применения консольных насосов весьма обширна:

• системы полива и ирригации; • муниципальное водоснабжение; • пожарная безопасность; • коммунальное хозяйство; • химическая промышленность; • производственные линии.

Работать агрегаты могут как с чистой, так и со слабозагрязненной жидкостью. Предназначение оборудования имеет прямое влияние на используемые материалы при производстве его внутренних запчастей. Для общепромышленного производства необходимы колеса, сплавленные из легированной стали или серого чугуна. Устройства для химической промышленности имеют барабаны из прочных специальных сплавов, которые не подвергаются разрушению химических составов.

Для изготовления корпуса используется чугун, сталь, алюминий, нержавейка. Данная техника является весьма габаритной, поэтому потребуется возвести под нее фундамент. Помимо этого, есть еще ряд требований, которые нужно соблюдать при эксплуатации устройства. Сам фундамент должен превышать массу оборудования больше, чем в 4 раза.

На опорах обязательно крепятся трубопроводы, во избежание серьезных дополнительных нагрузок на фланцы. Без специальной пускозащитной аппаратуры работать насос не должен. Также крайне рекомендуется приобрести и произвести установку обратного приемного клапана на линии нагнетания. Прибор будет долго и бесперебойно работать, если соблюдать все правила пользования и технического обслуживания.