Преимущества эротического массажа

Что такое Боди Массаж?

Это выражение пришло к нам с Запада и у носителей английского языка оно означает обычный классический масссаж тела и никакой эротической подоплёки оно в себе не несёт. Это уже отечественное изобретение. Хотя, например, в Таиланде словосочетание BODY MASSAGE также подразумевает эротический массаж.

Эротический массаж - что это?

Представленные различные виды эротического массажа, направлены на воздействие частями тела на различные эрогенные зоны. Благодаря чувствительным рецепторам кожи,эротический массаж может окунуть тебя в незабываемый мир наслаждения и релакса. Если секс с партнёром утратил яркую гамму чувственности и эмоциональности - эротический или тантрический массаж помогут тебе вернуть былую радость физического общения. Вполне понятно, что современный человек довольно часто пребывает в стрессовых ситуациях - будь то проблемы на работе, пробки на дорогах, суета дома и общая негативная обставновка вокруг. Но порой стоит остановиться и дать возможность себе расслабиться, забыться и придаться лишь одному - наслаждению!!

Учитывая это,у меня всегда очень уютная и расслабляющая обстановка. Всё, что тебе надо - это придти ко мне. я подберу для тебя индивидуальную программу. Хотелось бы отметить, что эротический массаж рассчитан не только на одну персону, но также и на семейные пары (или просто влюблённых).

Чем уникален эротический массаж?

Эротический массаж помогает поправить здоровье и без медикаментозного лечения. Такой массаж, как впрочем и релаксационный, предусматривают воздействие на особые участки тела определённым образом, тем самым пробуждая в тебе сексуальное желание. При этом, эротический массаж не нарушает никаких запретов, так как речь не идёт о половом контакте.

Что входит в программу эротического массажа?

Эротический массаж легко совместим с другими видами массажа и часто идёт с ними в комплексе. В первую очередь, в качестве дополнения идёт традиционный массаж (классический, бодимассаж или тайский), который помогает тебе расслабиться и настроиться на нужную волну. Эротический массаж -массаж или шоу? Несомненно, эротический массаж - это "эротический" вид развлечения, который приносит удовольствие эстетического (свечи, полумрак, определённая музыка, вид красивой женщины) характера, так и физического.

Массажистка - какая она?

Я гарантирую тебе получение качественного (профессионального) массажа.Я обучалась в Тайланде и на ГОА. Помимо оздоровительного эффекта, эротический массаж выполняет такая красавица, что твой эмоциональный и сексуальный тонус повышаются в десятки раз. так как это один из важнейших факторов, который влияет на успех и конечный результат.

Что в общем даёт эротический массаж?

Несомненно, в первую очередь это огромная "разрядка" для организма. Помимо физического наслаждения, ты получаешь приятное дополнение в виде эротической "игры". Полная релаксация, только наслаждение и чувственные эмоции, которых ты не обретешь в любом салоне. Для мужчин - это прекрасная возможность совместить полезное с приятным.

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Полезен ли эротический массаж для здоровья?

Безусловно полезен, особенно для мужчин, страдающих различными видами дисфункции в половой сфере (неклинических). Регулярное посещение эротического салона может решить ряд проблем, связанных с пониженной потенцией у мужчин. Как стоит вести себя во время эротического массажа? Абсолютно понятный вопрос, которым задаются большинство посетителей. Конечно, во время эротического массажа допускаются эротические ласки. Но обращаю твое внимание на то, что ни о каком непосредственном половом контакте речи не идёт.