Регистрация иностранца в Украине

До тех пор, пока в мире существуют государственные границы, будет существовать официальный контроль и учёт пересечения этих границ иностранными гражданами. В наш век, таящий множество испытаний и новых угроз, необходимость такого контроля уже не вызывает не малейших сомнений. К сожалению, далеко не все иноземцы пересекают границы Украины с благими намерениями и на законных основаниях. Многие из них зачастую пренебрегают правилами въезда и пребывания на нашей земле.

В то же время, законопослушным гостям из-за рубежа украинцы никогда не откажут в гостеприимстве. Туристы всегда могут рассчитывать на помощь в поиске и осмотре многочисленных красот и достопримечательностей нашего края. Зарубежные деятели культуры и светила научной мысли очень высоко ценятся в Украине, так как дают приток свежей крови в отечественную науку и культуру. Также нецелесообразно было бы отказываться от донорской помощи иностранных инвесторов, затрудняя им проживание в стране. Всем этим людям оказывается всяческое содействие в течение всего времени их законного пребывания в пределах республики. Более того, в случае какого-либо непредвиденного происшествия, вынуждающего иностранца продлить время своего пребывания сверх запланированного срока, государство готово пойти навстречу и пролонгировать этот срок. Этот «жест доброй воли» довольно удачно иллюстрирует отзывчивое и демократичное отношение Украины к своим гостям. Ведь никто не может предугадать своё будущее, никто не застрахован от чрезвычайных обстоятельств и их последствий, над которыми мы не властны.

Такими «форс-мажорными» обстоятельствами могут быть внезапная болезнь и необходимость ухода за больным либо же стихийный катаклизм, всевозможные технические трудности, задержавшие иностранного гражданина дольше, чем планировалось, а значит – превышающие срок действия въездной визы. Нередко случается и так, что человек даже не планировал останавливаться в Украине, а просто пересекал её территорию транзитом, а проблемы со здоровьем, поломка транспортного средства либо буйство стихии не дали ему физической возможности покинуть пределы страны. В конце концов, иностранец, решивший обосноваться здесь надолго и ожидающий получения разрешения на иммиграцию либо получения гражданства, также должен иметь некий юридический статус и возможность на правовую защиту.