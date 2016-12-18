Как выбрать свадебный торт?

На сегодняшний день существует множество вариантов создания и украшения свадебных тортов, но главные критерии выбора — торт должен вызывать восхищение и быть очень вкусным. Заказать свадебные торты, можно совсем недорого.

Мы пообщались с тремя известными московскими кондитерскими и выяснили, какие виды тортов популярны в этом сезоне: закрытые, покрытые кремом и открытые, а также, что используется в качестве украшения, как рассчитать оптимальный вес торта и за какое время до свадьбы его заказать.

Закрытые торты

Традиционный свадебный торт — выполненный во французском стиле, классический белый торт, украшенный цветами, лентами или кружевом из сахарной пасты. Для декорирования торта используются различные варианты сахарной пасты, сахарной мастики и сахарной флористики.

Наиболее популярным вариантом сегодня является торт, покрытый сахарной мастикой. Благодаря ее пластичности, покрытие получается идеально ровным и достаточно тонким. Из этого материала можно вылепить практически любые фигуры, поэтому простор для вашего воображения неограничен, и свадебный торт может стать настоящим произведением искусства.

Еще одно популярное покрытие для свадебного торта — марципан. Если вы все-таки отдали предпочтение в декорирование вашего торта ему, то следует учесть несколько особенностей этого покрытия. Первое и самое главное — марципан сам по себе имеет очень яркий вкус, который может перебивать вкус начинки. Также покрытие из марципана не может иметь идеально белый цвет. И наконец, при приготовлении марципан достаточно сложно раскатывается, поэтому покрытие не будет очень тонким.