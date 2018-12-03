Ярмарка новостей, Землетрясение

Fair.ru - Ярмарка новостей. 2015-10-18 21:00. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло сегодня у берегов государства Тонга. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США. По данным специалистов, эпицентр располагался в 66 км к юго-востоку от города Хихифо, который расположен на самом крупном острове архипелага — Ниуатопутапу. Очаг стихии залегал на глубине 10 км. Сообщений о жертвах и разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало. Добавим, королевство Тонга — тихоокеанское государство. Оно расположено на 172 островах одноименного архипелага. Численность населения составляет около 100 тыс. человек. .