Сайдинг Cedral: особенности и преимущества

Вентилируемые фасады стали использоваться нашими соотечественниками сравнительно недавно, но они уже являются серьёзным конкурентом другим технологиям отделки (тисненые композиции, штукатурка и прочее). Быструю популярность в последние годы обрёл сайдинг. Это практичный, надёжный и элегантный вариант для отделки зданий различного назначения. Немалым спросом пользуется фиброцементный сайдинг от Cedral.

Он представляет собой наружную облицовку загородных домов и коттеджей. В продаже представлен в виде длинных панелей, складывающие в полоски разных размеров. В недалёком прошлом для его изготовления использовали древесину. а в настоящее время используют металл, керамику, фиброцемент.

Последний вариант обладает немалым количеством технических и эксплуатационных характерных особенностей. Этот тип отделки имеет как практическую, так и декоративную функцию. Покрытие выдерживает нагрузку, которая падает на фундамент строения, и, учитывая многообразие оттенков и текстур, обычное здание мгновенно преобразуется после установки сайдинга.

Основная характеристика данного отделочного материала: не меняет форму и размер, под воздействием температур. Это значительно повышает его износостойкость и срок пользования. Возможно изготовление покрытий из данного сайдинга в любой сезон, независимо от погодных условий.

Продукты, выпускаемые под торговой маркой Cedral, имеют много положительных особенностей, которые вам обязательно нужно учесть, перед покупкой.

Фиброцементное покрытие характеризуется отличной прочностью. Гладкий отделочный материал выдерживает долгие механические нагрузки. Сайдинг демонстрирует большую надежность и долговечность по сравнению с другими типами покрытий. Панели не будут питательной средой для грибков, плесени и вредителей. Кроме того, сайдингу не опасно У-излучение.

Находясь близко к источнику открытого пламени, покрытие не плавится. Кроме того, нет выброса опасных веществ. Это качество свидетельствует о пожаробезопасности и практичности покрытия. Благодаря отличной влагостойкости, фиброцементный сайдинг Cedral не боится неблагоприятных последствий сильных дождей и высокой влажности.