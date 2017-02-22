Роупджампинг

В настоящее время есть одно актуальное понятие - роупджампинг (которое в переводе с английского языка, означает верёвка+прыгать). То есть, это представляет собой прыжок с высоты на динамической альпинистской веревке.

Некоторые могут спутать с другим видом прыжков – на специальной резинке. Но в обоих случаях после того, как прыжок завершается, то прыгун качается по принципу маятника. Только на резинке качаются в вертикальном состоянии, а на верёвке – из стороны в сторону.

Также, некоторые люди могут усомниться в безопасности данного вида прыжка. И абсолютно зря. Всё безопасно, даже если на первый взгляд выглядит очень страшно. Для прыжков в этом случае применяется специальное альпинистское снаряжение, которое способно выдержать даже автомобиль. Наличие широких ремней для ног и пояса со специальными подкладками и двойного контура страховки полностью обеспечивает комфортный и абсолютно безопасный прыжок. Более того, нет риска и запутаться в верёвке, по завершении прыжка, поскольку на ней не подпрыгивают.

И для того, чтобы заняться роупджампингом, вовсе необязательно специально подготавливаться к этому. Инструкторы перед стартом обязательно ознакомят прыгунов с простыми правилами техники безопасности, а также проверят исправность снаряжения, отсутствие неполадок и можно быть готовыми к прыжку. И предварительно прыгун должен понимать, что поскольку прыжок будет вниз головой – то лучше к этому приступать на голодный желудок и ничего не пить.

Поскольку данный вид джампинга относится к активным видам спорта, который связан с большими не только эмоциональными, но и физическими нагрузками, то и прыгать можно далеко не всем. Запрещается заниматься роупджампингом тем людям, которые не так давно перенесли хирургические операции; у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, и у которых в наличии любые хронические заболевания, при которых не допустимо заниматься активными видами спорта. А также, заниматься роупджампингом запрещается и тем, кто не достиг совершеннолетнего возраста, и людям принявшим наркотики или алкоголь.

На сайте https://u-podarki.ru/ можно приобрести подарочный сертификат на роупджампинг. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.