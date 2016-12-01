Квадрокоптер dji

«Фантомы» прошлого поколения достаточно хорошо справлялись с любыми препятствиями и ими легко управлять, а также с помощью монитора можно было контролировать навигацию, положение квадрокоптера. Но новейшая модель квадрокоптера представлена еще в наилучшем варианте.

В настоящее время квадрокоптер dji работает совершенно идеально: все имеющиеся подсистемы работают как единое целое. Необходимо отметить тот факт, что управление упростилось, а полеты стали наиболее безопасными, а сам квадрокоптер очень быстрый. Новые моторы, установленные в современном квадрокоптере, позволяют увеличить скорость максимально.

Новая модель «PHANTOM 4» представлена в более обтекаемом дизайне. Нужно сказать, что самое главное отличие находится именно внутри.

Фюзеляж новой модели намного лучше выдерживает сильные порывы ветра с боковой стороны, что позволяет ему меньше раскачиваться во время полета.

Также еще одним новым веянием стало установление камеры, как части самой конструкции, теперь он представлен как отдельный модуль. Он полностью вписан в систему, которая управляет квадрокоптером. Это говорит о том, что видеоматериалы будут намного качественнее, нежели при предыдущих условиях.

Отзывы владельцев, говорят о том, что новейшая модель квадрокоптера стала намного лучше, а также отмечают довольно таки большой диапазон съемок, и позволяет наблюдать более четкую картину происходящего. Интересно то, что умная система позволяет видеть все происходящее в формате 3D.

Новая система навигации позволяет летать самостоятельно, для чего нужно лишь указать место назначения. Квадрокоптер сам определится с наиболее подходящим вариантом маршрута и беспрепятственно окажется в заданной точке.

«Фантом 4» укомплектован литиевой батареей, которая позволяет летать намного дольше, чем раньше. В случае низкого уровня заряда, квадрокоптер вернется к вам самым кратким и безопасным маршрутом.

Пульт управления также претерпел серьезные изменения: усилитель сигнала, новые антенны – это помогает увеличить и максимальную скорость, и дальность полетов.

Благодаря серьезным изменениям в устройстве квадрокоптера позволило осуществить полет в указанное место и проследить за объектом.